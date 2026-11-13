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Bayburt'ta Öğretmenler Günü'nde okçuluk ve dartla dayanışma ön plandaydı

Bayburt'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenen okçuluk ve dart turnuvaları, farklı branş öğretmenlerinin katılımıyla rekabet ve dayanışma ile sona erdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Emre Koç

Bayburt'ta Öğretmenler Günü'nde okçuluk ve dartla dayanışma ön plandaydı

Bayburt'ta 24 Kasım etkinlikleri tamamlandı

Bayburt'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına düzenlenen geleneksel okçuluk ve dart turnuvaları, final müsabakalarının ardından tamamlandı. Etkinlikler, kentteki öğretmenlerin bir araya gelmesine ve hem sportif hem de sosyal bir buluşma yaşanmasına olanak sağladı.

rekabet ve dostluk ön plandaydı:

Turnuvalara farklı branşlardan öğretmenler katıldı; yarışmalar boyunca kıyasıya mücadele edildi. Ancak etkinliğin öne çıkan yanı, katılımcılar arasında gelişen dostluk ve dayanışma oldu. Öğretmenler hem becerilerini sergiledi hem de etkinlik boyunca keyifli zaman geçirdi.

ödül töreni ve kapanış:

Final karşılaşmalarını İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman de takip etti. Müsabakaların sona ermesinin ardından dereceye giren öğretmenlere madalyaları takdim edildi ve etkinlikler toplu fotoğraf ile kutlamaların ardından sonlandırıldı.

BAYBURT’TA ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE ÖZEL OKÇULUK VE DART TURNUVASI DÜZENLENDİ

BAYBURT’TA ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE ÖZEL OKÇULUK VE DART TURNUVASI DÜZENLENDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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