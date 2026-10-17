Bayburt'ta sahipsiz hayvanların refahı için il kurulu bir araya geldi

toplantının gündemi ve kapsamı:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun 2026 yılı 3. toplantısı, Valilik toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda öncelikli olarak sahipsiz hayvanların korunması, bakım ve rehabilitasyon süreçleri ele alındı.

Kurul üyeleri, barınaklardaki mevcut uygulamaların ve kayıt işlemlerinin durumunu paylaştı; hayvan refahının sağlanması için uygulama standartlarının önemi vurgulandı.

uygulamalar, mevzuat ve kurumlar arası koordinasyon:

Toplantıda ilgili mevzuat çerçevesindeki uygulamalar değerlendirildi ve uygulamadaki eksikliklerle güçlendirilmesi gereken noktalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle barınaklardaki uygulamalar ile kayıt işlemlerinin etkinliği tartışıldı.

Katılımcılar, yürütülen çalışmaların etkinliğini artırmak için kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Toplantı notlarında, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin takip edilmesi ve uygulamalar arasındaki eşgüdümün iyileştirilmesi gerektiği belirtildi.

Kurulun değerlendirmeleri, sahipsiz hayvanların refahını öne çıkaran bir yaklaşımla sürdürülürken, valilik bünyesindeki ilgili birimlerin ve yerel kurumların rolleri üzerine de duruldu. Toplantı sonuçlarının uygulamaya dönük adımlara nasıl yansıtılacağına ilişkin hususlar gündemde kaldı.

BAYBURT’TA İL HAYVANLARI KORUMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI