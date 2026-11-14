Bayburt'ta tecrübe ve gençlik öğretmenevinde bir araya geldi

Bayburt'ta öğretmenler deneyimlerini paylaştı

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenevinde düzenlenen buluşmada, uzun yıllardır görev yapan öğretmenlerle mesleğe yeni başlayan eğitimciler bir araya geldi. Etkinlikte karşılıklı paylaşım, mesleki tavsiyeler ve anılar ön plana çıktı.

buluşmanın içeriği:

Programda, deneyimli öğretmenler meslek hayatları boyunca edindikleri bilgi ve birikimleri, karşılaştıkları zorlukları ve unutamadıkları anılarını genç meslektaşlarına aktardı. Yeni başlayan öğretmenler ise bu yönlendirmeler için teşekkür ederek, Bayburt'ta görev yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar arasında yapılan sohbetlerle rutin uygulamalar, sınıf yönetimi yaklaşımları ve yerel eğitim koşullarına dair pratik öneriler paylaşıldı.

Toplantı atmosferinde hem geçmişin tecrübeleri hem de genç öğretmenlerin enerjisi dikkat çekti; katılımcılar arasında yeni iş birlikleri ve rehberlik ilişkileri kurulmasına olanak sağlandı.

il milli eğitim müdürünün vurguları:

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, öğretmenliğin yalnızca bir meslek olmadığını, aynı zamanda ömür boyu süren bir gönül işi olduğunu vurguladı. Kahraman, katılımcılara seslenirken şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada, Bayburt eğitiminin dününü, bugününü ve yarınını bir araya getirdik. Tecrübeli öğretmenlerimizin yıllar içinde biriktirdiği irfan, genç öğretmenlerimizin heyecanı ve enerjisiyle birleştiğinde, Bayburt’ta eğitimin geleceği çok daha aydınlık olacaktır. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin en büyük gücü de birbirinden öğrenmesidir.”

Program, öğretmenlerin karşılıklı dayanışmasını pekiştiren samimi bir ortamda geçerken, katılımcılar geleceğe yönelik ortak hedefler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Etkinlik, öğretmenlerin bir arada olduğu hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandı ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik benzer organizasyonların devam edeceği belirtildi.

BAYBURT'TA DENEYİMLİ VE GENÇ ÖĞRETMENLER AYNI SOFRADA BULUŞTU