Bayburt'tan kutsal yolculuğa uğurlama: dualar eşliğinde umreciler yola çıktı

Bayburt'tan kutsal topraklara uğurlama
Bayburt'tan umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, İl Müftülüğü binası önünde düzenlenen programla uğurlandı.
program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı:
Uğurlama töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. Katılımcılar tilavetin ardından yapılan dualara eşlik etti.
dualar ve vedalaşma:
Müftü Yardımcısı Yener Kalender tarafından edilen duaların ardından umreciler, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.
UMRE YOLCULARI DUALARLA UĞURLANDI
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