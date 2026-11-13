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Bayburt'tan kutsal yolculuğa uğurlama: dualar eşliğinde umreciler yola çıktı

Bayburt'tan umreye gidecek vatandaşlar İl Müftülüğü önünde Kur'an tilaveti ve Müftü Yardımcısı Yener Kalender'in duasıyla uğurlandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 08:55

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bayburt'tan kutsal yolculuğa uğurlama: dualar eşliğinde umreciler yola çıktı

Bayburt'tan kutsal topraklara uğurlama

Bayburt'tan umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, İl Müftülüğü binası önünde düzenlenen programla uğurlandı.

program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı:

Uğurlama töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. Katılımcılar tilavetin ardından yapılan dualara eşlik etti.

dualar ve vedalaşma:

Müftü Yardımcısı Yener Kalender tarafından edilen duaların ardından umreciler, yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.

UMRE YOLCULARI DUALARLA UĞURLANDI

UMRE YOLCULARI DUALARLA UĞURLANDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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