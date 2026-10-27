Bayburt’un soğuğundan fırın ateşine: 24 yaşında 40-45 çeşit ekmek üreten usta

fırınla başlayan yolculuk:

24 yaşındaki Mert Baykara, İstanbul ve büyük şehirlerde gördüğü tekniklerle Bayburt’a dönen bir genç usta. Mesleğe 14 yaşında pide ve lahmacun salonunda başlayan Baykara, soğuk iklimten kaçışın yönlendirdiği bir tercih sonucu fırıncılıkla tanıştı. İlk çalıştığı gecilerin ardından mesleğe bağlandığını söyleyen Baykara, sıcağı sevdiği için fırında kalmayı tercih ettiğini belirtiyor.

Arkadaşının vesilesiyle başladığı iş, zamanla bir tutkuya dönüştü. Gece fırında çalışırken gündüzleri de unlu mamuller üzerine farklı işler yaparak deneyim kazanan Baykara, bu süreci hem ustalık hem de kişisel bir eğitim süreci olarak değerlendiriyor.

şehir dışı deneyimleri ve çeşitlilik:

Mesleğinde ilerlemek için şehir dışına çıkan Baykara, özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerdeki üretim tekniklerini ve farklı ekmek türlerini öğrendi. Sağlık odaklı üretimlerin uygulamalarını görüp kendi mutfağına adapte etmeye çalıştığını söylüyor. Bu kapsamlı öğrenme süreci, onun yalnızca beyaz ekmek üretiminde değil; poğaça, simit ve kuru pasta gibi unlu mamuller konusunda da ustalaşmasını sağladı.

Gece ile gündüzü birbirine katarak çalışan Baykara, edindiği deneyimleri üretimine yansıtarak lezzet ve sağlık dengesine önem veren çeşitler geliştirdi. Üretimini iki ana grupta değerlendirdiğini belirtiyor: beyaz ekmek ve renkli/özel içerikli ekmekler.

zanaatı okul gibi görmek:

Baykara, zanaat öğrenmeyi bir okul eğitimiyle eşdeğer gördüğünü ifade ediyor. ‘‘Bir insanın okuyarak kariyer yapması neyse, çalışarak bir meslek edinmek de aynı şey’’ diyerek, sürekli öğrenmenin ve bildiklerinin üzerine yenilerini eklemenin önemini vurguluyor. Yaklaşık on yılını mesleğine adadığını belirten genç usta, emeğin ve çabanın ustalığı getirdiğini söylüyor.

Bu yaklaşımın somut sonucu olarak Baykara, bugün kendi elleriyle 40-45’e yakın ekmek çeşidi hazırladığını belirtiyor. Hazırladığı ürünler arasında hem lezzet ön plana çıkanlar hem de sağlık açısından tercih edilebilecek çeşitler bulunuyor. Baykara, bu sayıya ulaşmanın bir süreç işi olduğunu, her yeni denemeyle repertuarını genişlettiğini ifade ediyor.

Bayburt’un sert kış şartlarından kaçıp fırının sıcaklığına sığınan bir gençten, şehir deneyimleriyle repertuarını zenginleştiren bir ustaya dönüşen Mert Baykara’nın hikayesi, zanaatın sabır, emek ve sürekli öğrenme gerektirdiğini gösteriyor. ‘‘Seviyorum bu mesleği’’ diyen Baykara, hem yerel hem de şehirlerde öğrendiklerini harmanlayarak üretimini sürdürüyor.

BAYBURT’UN SOĞUĞU MESLEK ÖĞRETTİ: 24 YAŞINDA 45 ÇEŞİT EKMEK ÜRETİYOR