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Bayındır'da kamyonetin çarptığı kadın son anda tekerleklerin altından kurtarıldı

İzmir'in Bayındır ilçesinde 23 Ekim'de yol karşısına geçmeye çalışan kadına kamyonet çarptı; sürücünün refleksiyle tekerlekler altına girmesi önlendi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:07

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bayındır'da kamyonetin çarptığı kadın son anda tekerleklerin altından kurtarıldı

Kamyonet çarpması sonucu yaralanan kadın tedavi altında

İzmir'in Bayındır ilçesinde 23 Ekim günü öğle saatlerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına dikkatsizce geçmeye çalışan bir kadına kamyonet çarptı. Olayın ardından sürücünün hızlı refleksi sonucu araç devrilmeden durduruldu ve kadının tekerleklerin altında kalması son anda engellendi.

olayın gelişimi:

Kaza, Bayındır'da öğle vakti gerçekleşti. Yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan ilk müdahalede, kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

görüntüler ve müdahale:

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücünün ani fren ve denge kontrolüyle aracı devirmeden durdurduğu, böylece kazanın boyutunun daha büyük bir yaralanma veya can kaybına dönüşmesinin önlendiği görülüyor. Olayla ilgili ayrıntılı soruşturma ve tıbbi kontroller sürdürüldü.

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için yaya geçiş kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti. Güvenlik kamerası kayıtları, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair net görgü belgeleri sağlayarak olaya müdahale ve değerlendirme süreçlerine ışık tuttu.

İZMİR&#039;İN BAYINDIR İLÇESİNDE DİKKATSİZ ŞEKİLDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN KADINA KAMYONET...

İZMİR'İN BAYINDIR İLÇESİNDE DİKKATSİZ ŞEKİLDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN KADINA KAMYONET ÇARPTI. KAMYONETİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN KADIN, YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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