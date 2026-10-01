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Baykan'da 600 öğrenciye trafik ve siber bilinç aşılandı

Siirt'in Baykan ilçesinde jandarma düzenlediği etkinlikte 600 öğrenciye trafik güvenliği, parola koruması, siber zorbalık ve sıfır atık anlatıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Baykan'da 600 öğrenciye trafik ve siber bilinç aşılandı

Baykan’da jandarma öğrencileri trafik ve siber güvenlik konusunda bilinçlendirdi

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen farkındalık programında, Baykan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşık 600 öğrenciye ulaşarak trafik ve dijital güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Etkinlik, öğrencilere güvenli davranışların önemini aşılamayı ve dijital ortamda karşılaşabilecek risklere karşı farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Eğitimde işlenen konular:

Program kapsamında öğrencilere trafik kuralları, güvenli şekilde karşıdan karşıya geçme teknikleri, dijital bağımlılık ile başa çıkma yolları, parola güvenliği, siber zorbalıkın tanıması, akran nezaketi ve mahremiyet bilinci ile sıfır atık konuları sunum ve anlatımlar ile aktarıldı. Anlatımlar, öğrencilerin günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri pratik öneriler içerdi.

Etkinlikten öne çıkanlar:

Programın sonunda jandarma ekipleri öğrencilere moral ve aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla Türk bayrağı dağıttı. Ayrıca etkinlik, jandarmaya bağlı eğitimli köpek unsurları tarafından gerçekleştirilen gösteriyle devam ederek öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Jandarma yetkilileri, etkinliklerin çocukların güvenli ve bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını belirtti.

SİİRT&#039;TE 600 ÖĞRENCİYE TRAFİK VE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

SİİRT'TE 600 ÖĞRENCİYE TRAFİK VE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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