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Bayraktar TB2 kanadından bırakılan FPV dronlar hedefe tam isabet sağladı

Baykar'ın Bayraktar TB2'si, Skydagger üretimi FPV dronları kanat altına yerleştirip yapılan 'FPV Drone Drop Test'inde hedefleri tam isabetle vurdu.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bayraktar TB2 kanadından bırakılan FPV dronlar hedefe tam isabet sağladı

Bayraktar TB2 SİHA ile FPV dron testinde tam isabet

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, Skydagger tarafından üretilen FPV dronlarla gerçekleştirilen yeni bir atış testini başarıyla tamamladı.

test düzeni ve uygulama:

Skydagger üretimi FPV dronlar, Bayraktar TB2 SİHA kanat altına yerleştirildi. Gerçekleştirilen FPV Drone Atış Testi (FPV Drone Drop Test) sırasında dronlar bırakılarak hedeflere yönlendirildi ve yapılan denemede hedeflere tam isabet sağlandığı açıklandı.

paylaşılan görüntüler ve ifade:

Test görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Selçuk Bayraktar, paylaşımında FPV Drone Atış Testi, FPV Drone Drop Test ifadelerini kullandı. Paylaşılan videolar, dronların bırakılma anını ve isabet anlarını gösteriyor.

Baykar'ın duyurusuna göre bu test, Bayraktar TB2 ile FPV dronların entegre edilmesine yönelik saha denemelerinin bir parçası olarak kayda geçti.

Bayraktar TB2 SİHA, FPV dronlarla hedefleri tam isabetle vurdu

Bayraktar TB2 SİHA, FPV dronlarla hedefleri tam isabetle vurdu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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