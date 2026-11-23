Bakü ziyaretinde ortak açıklama

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajaniın Bakü’de düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Bayramov, özellikle Ermenistan’ın yeni anayasa taslağında Azerbaycan’a karşı toprak iddialarının bulunmamasını olumlu değerlendirdiklerini vurguladı.

Görüşmede öne çıkan konular:

Bayramov, İtalya ile ilişkilerin derinliğine işaret ederek, iki ülke arasında bugüne kadar toplam 65 belge imzalandığını, şu anda da yaklaşık 20 belge üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Parlamentolar arası ilişkilerin de yüksek düzeyde olduğuna dikkat çekti ve mevkidaşıyla sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti.

Ticari işbirliğine değinen Bayramov, İtalya’nın Azerbaycan için çok önemli bir ticaret ortağı olduğunu ifade etti: 2025 yılı ticaret hacminin 12 milyar dolar olduğunu, bu yılın ilk dokuz ayında ise hacmin 9 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Barış süreci ve anayasa taslağı:

Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının 8 Ağustos 2025 tarihinde Washington’da paraflandığını hatırlattı. Azerbaycan tarafının belgeye son imzayı atmaya hazır olduğunu ancak bunun tek şartının Ermenistan Anayasası’ndan Azerbaycan’a yönelik toprak iddialarının çıkarılması olduğunu yineledi. Bu konunun zamanlamasının tamamen Ermenistan’ın iç meselesi olduğunu belirten Bayramov, Paşinyan’ın açıkladığı yeni anayasa taslağı hakkında detaylı değerlendirme yapmayacağını, fakat taslakta ilgili hükmün yer almadığını gördüklerini söyledi.

Bayramov, Ermenistan’daki anayasa sürecinin tamamlanmasının o ülkenin yönetimi ve toplumuna bağlı olduğunu, sürecin sonuçlanmasının ardından paraflanmış barış anlaşmasının imzalanmasının önünde başka bir engel kalmayacağını ifade etti.

İtalya’nın katkıları ve güvenlik vurgusu:

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise, bölgede sağlanan barışın Güney Kafkasya’nın kalkınmasına katkı sunduğunu belirtti. Tajani, mayınlı arazilerin temizlenmesi gibi alanlarda mali yatırımlar yaptıklarını, sivillerin güvenliğinin önemine dikkat ettiklerini ve İtalya’nın bu konudaki tecrübelerini Azerbaycan ile paylaşmaya hazır olduğunu açıkladı.

Toplantı, iki ülke arasındaki diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki mesajlarla sonlandı.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI CEYHUN BAYRAMOV VE İTALYAN MEVKİDAŞI ANTONİO TAJANİ