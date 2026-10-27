Dolar 49,7825 +0,02%
Euro 55,5898 -0,12%
Bist 11.233,03 +0,73%
Altın Gram 6.460,28 -0,05%
EUR/USD 1,1153 -0,23%
Brent Petrol 110,04 -0,63%
--°

Bayrampaşa'da altyapı çalışmasında can kaybı, 4 şüpheli gözaltında

Bayrampaşa'da İSKİ altyapı çalışmasında boru boşluğuna düşen 36 yaşındaki işçi Ali Demirci yaşamını yitirdi; soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:31

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 15:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bayrampaşa'da altyapı çalışmasında can kaybı, 4 şüpheli gözaltında

Bayrampaşa'da altyapı çalışmasında can kaybı

İstanbul Bayrampaşa'nın Kocatepe Mahallesi'nde İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında bir iş kazası yaşandı. Olayda, İSKİ personeli Ali Demirci (36) dengesini kaybederek boru hattının bulunduğu boşluğa düştü ve toprak ile demir hat arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Ali Demirci hayatını kaybetti. Olayın meydana geldiği çalışma alanının koşulları ve kaza anına ilişkin ayrıntılar, soruşturmanın odağında bulunuyor.

Soruşturma ve gözaltılar:

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yürütülen işlemler neticesinde 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve sorumlulukların belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

BAYRAMPAŞA’DA 1 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BAYRAMPAŞA’DA 1 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ankara emniyeti 29 Ekim ve Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi için güvenlik p...
images

Kastamonu'da caddede tüfekle rastgele ateş açan şüpheli 4 kişiyi yaraladı
images

Şile'de sağanak sonrası köprü kısmen çöktü, yol kapatıldı
images

Tunceli'de okul çevrelerinde kapsamlı güvenlik taraması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kastamonu'da caddede tüfekle rastgele ateş açan şüpheli 4 kişiyi yaraladı

Mhal öğrencileri kurucuları Muharrem Hasbi Koray'ı kabri başında andı

Erken gol ev sahibine yetmedi: Aliağa FK kupada tura yükseldi

Çarşamba'da TKDK ile ortak yatırım ve katma değer planı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı