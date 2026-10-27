Bayrampaşa'da altyapı çalışmasında can kaybı, 4 şüpheli gözaltında

Bayrampaşa'da altyapı çalışmasında can kaybı

İstanbul Bayrampaşa'nın Kocatepe Mahallesi'nde İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında bir iş kazası yaşandı. Olayda, İSKİ personeli Ali Demirci (36) dengesini kaybederek boru hattının bulunduğu boşluğa düştü ve toprak ile demir hat arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Ali Demirci hayatını kaybetti. Olayın meydana geldiği çalışma alanının koşulları ve kaza anına ilişkin ayrıntılar, soruşturmanın odağında bulunuyor.

Soruşturma ve gözaltılar:

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yürütülen işlemler neticesinde 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve sorumlulukların belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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