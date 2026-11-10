Belçika'dan 28 misafirle Kayseri mutfağını keşfetme atölyesi

Belçika'dan gelen heyet Kayseri mutfağıyla tanıştı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Mesleki Eğitim Akreditasyonu programı kapsamında Belçika'dan gelen 28 öğrenci ve 6 öğretmen, Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hem çocuk gelişimi atölyeleri yaptı hem de Kayseri mutfağının geleneksel lezzetlerini öğrendi.

Atölyelerde öğrenilen tatlar:

Okulun aşçılık bölümü öğretmenleri ve öğrencilerinin desteğiyle misafirlere üç ayrı istasyonda uygulamalı eğitim verildi. Katılımcılar Kayseri mantısı, Kayseri yağlaması ve çiğ köfte yapımını deneyimleyerek hem tariflerin inceliklerini öğrendi hem de yerel tatları tatma fırsatı buldu. Etkinlik sırasında yapılan uygulamalar, katılımcılar arasında neşeli ve etkileşimli anlara sahne oldu.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden Özgür Reha Avcı, yapılan çalışmaları şöyle değerlendirdi: "Bugün Belçika’dan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında 28 öğrenci ve 6 öğretmenimizi misafir ediyoruz. Kendilerine hem çocuk gelişimi alanında çeşitli atölyeler yaptırdık. Şu anda da öğrenci ve öğretmenlerimiz Kayseri kültürünü tanımak adına Kayseri yemeklerini yapıyorlar. Yağlama, mantı ve çiğ köfte yaparak kültürümüzü tanıma fırsatı buluyorlar. Projelerimiz kapsamında yurtdışından misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Bu kapsamda da bizleri misafir eden okulumuza da çok teşekkür ediyoruz."

Katılımcıların izlenimleri:

Emine Naz Bayer (12. sınıf aşçılık öğrencisi) duygularını, "Burada Kayseri yağlaması, Kayseri mantısı ve çiğ köfte uygulaması yapıyoruz. Belçikalı öğrenci ve öğretmenlerimize bunları tanıtıyoruz. Mutluyum ve gururluyum. İlk defa okulumuza geliyorlar. Biz zaten okulumuzla yurtdışına eğitim almaya gidiyoruz. İlk defa da oradan okulumuza gelen öğrencilerimizle de çok eğlenceli, mutlu ve gururlu bir aktivite yapıyoruz. Beğeneceklerini de düşünüyorum" sözleriyle aktardı.

Belçika’dan programa katılan Türk asıllı öğrenci Bilge Göker ise Kayseri’deki ilk günlerinin verimli geçtiğini belirterek, "Ben Belçika’da doğdum ve büyüdüm. Çocuk bakımı okuyorum. Öğretmenlerimizle ilk Norveç’e gidecektik ama Özgür bey Kayseri’ye gelip gelemeyeceğimizi sordu. Öğretmenlerimiz de sevinçle kabul ettiler. Sonrasında aileler seçildi ve biz de aslında pek bir şey bilmeden buraya geldik. Burada Kayseri’yi öğreniyoruz... Bugün de Kayseri’ye özel yeni yemekler yapmayı öğrendik. Tatlarına baktık. Bölümümüzle de ilgili bilgiler öğreneceğiz. Öğrenebilmek bence çok güzel. Yeni şeyler öğrenmek de güzel herkes heyecanla bekliyordu zaten. İlk günümüz ve şimdiye kadar çok güzel geçti. Herkese çok teşekkür ediyorum çünkü yeni bir şey oldu. Ben de ilk kez yapıyorum ve çok sevinçli geldim buraya. Yapabildiğimiz için de çok mutluyum" dedi.

Sint Fransiscus College'dan psikoloji öğretmeni Goele Jans de Kayseri ve insanları hakkında olumlu izlenimlerini paylaştı: "Kayseri’nin insanları çok sıcak çok güzel. Her şey değişik ve başka olduğu için Kayseri çok güzel. Her şeyi çok sevdim. Yeni şeyler denemeyi zaten çok seviyorum. Bize nasıl yaptıklarını da öğrettikleri için çok sevindim. Şimdiye kadarki bütün yemekleri çok beğendim. Çok büyük bir şehir olmadığı için insanlar daha sıcak. O yüzden Kayseri’yi herkese öneririm."

Program, karşılıklı kültür alışverişi ve mesleki deneyim paylaşımını hedefleyen faaliyetlerin devam edeceğinin mesajını verirken, ev sahibi okul ve il milli eğitim birimi misafir ağırlama çalışmalarına benzer projelerle devam edeceklerini belirtti.

Belçika’dan Kayseri mutfağına yolculuk