Belçikalı gastronomlar Çorum'da Hitit ekmek mirasını keşfediyor

Hitit tabletlerinde geçen ekmek geleneğini yerinde incelemek üzere Türkiye'ye gelen 10 kişilik Belçikalı gastronomi ekibi, dört günlük kapsamlı bir programla Çorum'un tarihî ve mutfak mirasıyla buluşuyor. Programa ev sahipliği yapan Çorum Belediyesi ile yürütülen etkinlikler, hem arkeolojik kaynaklara dayanan ekmek tariflerini hem de bölgenin kuşaktan kuşağa aktarılan üretim tekniklerini masaya yatırmayı amaçlıyor.

şehirdeki gezi ve temaslar:

Ekip, şehir merkezindeki ilk gün gezisinde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile bir araya geldi ve İkiz Konak'ta Çorum kahvaltısı yaptı. Başkan Aşgın, katılımcılara Tarihî Kültür Yolu, İkiz Konak, Velipaşa Hanı ve Dikiciler Arastası gibi mekanları tanıtarak belediyenin yürüttüğü restorasyon ve meydan düzenlemeleri hakkında bilgi verdi. Ziyaret kapsamında Çorum Meydanı'ndaki Hitit rölyefleri de ekiplere gösterildi.

Programın ilerleyen günlerinde katılımcıların kent merkezindeki gözlemlerini, saha çalışmaları izleyecek; Çorum'un arkeolojik merkezlerine dayanarak ekmek üretim kültürünün izlerini sürmeleri sağlanacak.

geleneksel lezzetler ve uygulamalı atölyeler:

Dört günlük program çerçevesinde ekip, Elvançelebi Kadın Kooperatifi ile bir araya gelerek yerel üretim tekniklerini ve pratik uygulamaları görecek. Planlanan ziyaretler arasında Hitit uygarlığının merkezi sayılan Hattuşa ile Alacahöyük ve bölgeye özgü üretim ve lezzetlerin gözlemleneceği İskilip de bulunuyor.

Programda, Hititlerden günümüze uzanan tahıl ve ekmek kültürünün yanı sıra Çorum mutfağının öne çıkan ürünleri de tanıtılıyor. Has baklava, su böreği, kuru mantı, Çorum mantısı, ırgat böreği, yanıç, gözleme, katmer, yufka ekmeği ve cızlak gibi lezzetler hem tadım hem de yapım teknikleriyle katılımcılara aktarılacak.

Etkinlik, bölgenin somut ve soyut kültürel mirasını gastronomi turizmi ekseninde görünür kılmayı hedefliyor. Uygulamalı atölyeler ve saha ziyaretleriyle ekibin elde edeceği gözlemler, Hitit tabletlerinde geçen mutfak pratiklerinin bugünle nasıl bağlandığını somutlaştırmaya yardımcı olacak.

HİTİTLERDEN GÜNÜMÜZE UZANAN TAHIL VE EKMEK KÜLTÜRÜNÜN İNCELENDİĞİ PROGRAMDA, ÇORUM MUTFAĞININ ÖNE ÇIKAN LEZZETLERİ DE ULUSLARARASI KATILIMCILARLA BULUŞUYOR.