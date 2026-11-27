Olayın ilk bildirimi ve müdahale:

Batman'ın Belde Mahallesi'nde, 22 yaşındaki U.F.Ç. parkta silahla vurulmuş halde bulundu. Sabahın erken saatlerinde parktan geçen vatandaşlar genci yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde U.F.Ç.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından bölge güvenlik şeridiyle çevrildi ve acil müdahale ekipleri olay yerinde ön inceleme yaptı.

Olay yeri incelemesi ve adli süreç:

Olay yeri inceleme ekipleri parkta detaylı çalışma yürüttü. İncelemenin tamamlanmasının ardından gencin cenazesi otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı; tanık ifadeleri ve olay yeri bulguları doğrultusunda yürütülen çalışmalar devam ediyor.

BATMAN’IN BELDE MAHALLESİ’NDE 22 YAŞINDAKİ U.F.Ç., BİR PARKTA SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU.