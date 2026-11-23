yeni yönetim göreve başladı:

Yaklaşık 150 yıllık geçmişiyle kentin en köklü okullarından Bursa Erkek Lisesi mezunlarını bir araya getiren Bursa Erkek Lisesi Mezunlar Derneği (BELDER) yeni bir döneme girdi. 11. Olağan Genel Kurul, Bursa Erkek Lisesi Nevres Bey Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve tek listeyle yapılan seçimde Murat Aydın başkanlığa getirildi.

Seçimle göreve gelen Yönetim Kurulu 2026-2028 dönemi için oy birliğiyle iki yıllığına yetkilendirildi. Genel Kurulda eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan ile eski Bursa Milletvekili Yahya Şimşek de hazır bulundu. Geçmiş dönem Başkanı Recep Akyıldız, görevleri süresince yaşadıkları onuru ve derneğin üye sayısını 120'lerden 450'lere çıkarmadaki katkılarını vurguladı.

seçim süreci ve yönetim kadrosu:

Seçimler tek listeyle gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu (Asıl): Murat Aydın, Kemal Gülarslan, M. Murat Delibaşoğlu, M. Murat Sungur, Ömer Sirkeci, Atıf Görüşün, Ali Gümüş, Bahadır Öztürk, Kenan Kibar, Mehmet Örnekal, Metin Mustafaoğlu, Gökhan Erçoban, Şenol Akaltun.

Yönetim Kurulu (Yedek): Özgür Köse, İ. Kağan Asrak, Ahmet Akhan, Hüseyin Hekim, Ramadan Mandacı, İbrahim Uslu, İhsan Kırayoğlu, Murat Civan, Osman Aslan, Ufuk İlhan, Semih Atlı, Semih Ören, Gerçek Güven.

Denetim Kurulu (Asıl): Yücel Akgün, M. Akın Şahin, Nail Şakir Şeker, Rahmi Kocaefe, Kâzım Önder.

Denetim Kurulu (Yedek): Berkan Yusuf Durak, Bülent Erden, Fahrettin Kaya, İsmail Şen, Caner Kuzman.

Dernek tüzüğündeki değişiklikle yönetim kademelerine Onur Kurulu ve Çalışma Kurulu da eklendi. Onur Kurulu; Adnan Arasan, Cevdet Ulu, Erdem Saker, Ertuğrul Yalçınbayır, Hasan Candan, İbrahim Orhan, Recep Akyıldız, Şahin Gençal, Turan Tayan ve Yahya Şimşek'ten, Çalışma Kurulu ise Ferdi Tercanlıoğlu, Hasan Öztürk, Haydar Yılmaz, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Metin Kazancı, Nedret Bayramoğlu, Orhan Erkan Güngör, Osman Yıldız, Tarık Ediz ve Yücel Akgün'den oluştu.

yeni dönem hedefleri ve öncelikler:

Başkanlığa seçilen Murat Aydın, genel kurula teşekkür ederek derneğe karşı borçlarını "çok çalışarak" ödemeye kararlı olduklarını ifade etti. Aydın, derneğin kurucuları ve önceki yönetimlere şükran duyduklarını belirtti ve mevcut 450 üyelik sayısını yeni dönemde 800'ün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yeni yönetimin öncelikleri arasında üyelik artışı dışında bir lokal temini de yer alıyor; bu amaçla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi ile temas halinde olunduğu bildirildi. Ayrıca görev süresi içinde BELDER'den burs alan öğrenci sayısı ve burs miktarlarının artırılması, eğitim desteğinin güçlendirilmesi ve üyelere yönelik sağlık kuruluşları gibi alanlarda çeşitli avantajlar sağlanması planlanıyor.

Dernek, Bursa Erkek Lisesi'nin başarı çıtasını yükseltmeyi temel amaç olarak benimseyerek, yeni yönetim döneminde hem mezunlar arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi hem de öğrencilerin eğitimine daha fazla katkı sunmayı hedefliyor.

YAKLAŞIK 150 YILLIK GEÇMİŞİYLE EN KÖKLÜ EĞİTİM KURUMLARINDAN BİRİ OLAN BURSA ERKEK LİSESİ’NİN MEZUNLARINI AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTURAN BURSA ERKEK LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ’NİN (BELDER) YENİ BAŞKANI MURAT AYDIN OLDU.