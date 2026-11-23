Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Şehir Hastanesi ortaklığıyla yeni adım

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan arasında imzalanan protokolle diyabet hastalarına yönelik somut bir destek hayata geçirildi. Protokol kapsamında belediye tarafından temin edilen 200 adet sürekli glikoz ölçüm sensörü hastaneye teslim edildi ve ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılmak üzere program başlatıldı.

protokol ve teslimat:

Törene AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler ile Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Klinik Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mesut Özkaya de katıldı. Hazırlanan Diyabet Sensörü Destek Programı protokolü doğrultusunda, sensörlerin hastaneye teslimatı gerçekleştirildi. Belediye ve hastane arasında kurulan iş birliği, öncelikle ekonomik desteğe ihtiyaç duyan diyabet hastalarını kapsayacak şekilde planlandı.

sensörün sağladığı yararlar:

Sürekli glikoz ölçüm sensörleri, kan şekeri düzeylerindeki değişimleri anlık ve kesintisiz takip etme imkânı sunuyor. Bu teknoloji sayesinde hastaların günlük olarak parmak delme yoluyla kan örneği alma gereksinimi azalıyor, ani glisemik dalgalanmalara bağlı risklerin erken saptanması kolaylaşıyor. Belediye yetkilileri ve hastane uzmanları, sensörlerin hastaların tedavi uyumunu artırmasını ve günlük yaşamlarını daha güvenli sürdürmelerine katkı sağlayacağını vurguladı.

başkanın değerlendirmesi ve hedefler:

Başkan Umut Yılmaz protokol töreninde, Türkiye genelinde diyabet kaynaklı ayak amputasyonlarına dair veriye atıf yaparak bu hastalığın toplum için ciddi bir sorun olduğunu hatırlattı. Yılmaz, hastaların her gün tekrarlayan parmak delme işlemiyle yaşadığı zorluklara dikkat çekerek belediye olarak bu alanda bir nebze de olsa rahatlama sağlamak istediklerini belirtti. Protokolün amacı, hem yaşam kalitesini artırmak hem de tedavi süreçlerinde hastalara pratik ve güvenli bir takip imkânı sunmaktır.

ziyaret ve teşekkürler:

Protokolün imzasının ardından Başkan Yılmaz, Gaziantep Şehir Hastanesi nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Diyabet hastaları ve yakınlarıyla sohbet eden Yılmaz geçmiş olsun dileklerini iletti ve belediyenin sürekli destek mesajını yineledi. Başhekim Prof. Dr. Ahmet Uluşan ile Prof. Dr. Mesut Özkaya yapılan destek için başkana teşekkürlerini sundu. Özkaya, bu tür girişimlerin yaygınlaşmasının önemine dikkat çekerek desteğin büyümesini diledi.

Program kapsamında teslim edilen sensörlerin öncelikle hastanede tedavi gören ve desteğe ihtiyaç duyan kişilere verilmesi planlanıyor. Belediyenin sağlık alanındaki bu katkısının, diyabetle mücadelede hastaların konforunu artırma ve tedavi yönetimini kolaylaştırma hedeflerine hizmet etmesi bekleniyor.

Başkan Yılmaz'dan şeker hastalarına 200 sensör desteği