Belen'de zeytin toplarken dereye düşen yurttaş itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde zeytin toplamak için gittiği bölgede dereye düşen ve yaralanan yaşlı vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

olayın ayrıntıları:

Olay, Kıcı mevkisinde meydana geldi. Zeytin topladığı sırada dengesini kaybeden Y.K., bulunduğu dere yatağında yaralandı ve yardım istedi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

müdahale ve sağlık teslimi:

İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaşarak kısa sürede ve koordineli şekilde müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla Y.K. bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı ve derhal sağlık ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.

BELEN’DE DEREYE DÜŞEN YAŞLI VATANDAŞ EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.