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Belen'de zeytin toplarken dereye düşen yurttaş itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde zeytin toplarken dereye düşen yaşlı Y.K., itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çıkarılarak yaralı şekilde sağlık ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 08:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Belen'de zeytin toplarken dereye düşen yurttaş itfaiye tarafından kurtarıldı

Belen'de zeytin toplarken dereye düşen yurttaş itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde zeytin toplamak için gittiği bölgede dereye düşen ve yaralanan yaşlı vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

olayın ayrıntıları:

Olay, Kıcı mevkisinde meydana geldi. Zeytin topladığı sırada dengesini kaybeden Y.K., bulunduğu dere yatağında yaralandı ve yardım istedi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

müdahale ve sağlık teslimi:

İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaşarak kısa sürede ve koordineli şekilde müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla Y.K. bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı ve derhal sağlık ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtti.

BELEN’DE DEREYE DÜŞEN YAŞLI VATANDAŞ EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

BELEN’DE DEREYE DÜŞEN YAŞLI VATANDAŞ EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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