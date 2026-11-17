Kaza yerinde ilk müdahale:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesi yolu üzerinde meydana gelen kazada, Yunus Emre D. yönetimindeki 02 AGN 873 plakalı otomobil ile Bekir G. idaresindeki 02 EH 198 plakalı traktör çarpıştı.

Çarpışma sonucunda her iki sürücü de ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve her iki kişiyi de Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Soruşturma ve bölgedeki çalışmalar:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerine intikal eden ekipler inceleme yaparken, kazanın nedenine ilişkin değerlendirmeler sürüyor.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE TRAKTÖR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI.