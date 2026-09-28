Dolar 48,8970 -0,04%
Euro 55,7027 -0,07%
Bist 12.592,01 -2,38%
Altın Gram 6.565,61 -3,35%
EUR/USD 1,1369 -0,22%
Brent Petrol 98,91 +1,51%
--°

Bem-Bir-Sen van şubesinde birlik ve hizmet vurgusu: Yunus Özsever dönemi

Bem-Bir-Sen'in 7. olağan genel kurulunda Yunus Özsever Van Şube Başkanı seçildi; yeni yönetim şeffaflık, adalet ve hizmet odaklı çalışma sözü verdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Bem-Bir-Sen van şubesinde birlik ve hizmet vurgusu: Yunus Özsever dönemi

Genel kurul ve seçim süreci:

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından düzenlenen 7. Olağan Genel Kurul, İskele Caddesi üzerindeki Memur-Sen Van İl Başkanlığı'ndaki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Temel, Memur-Sen Van İl Başkanı Mehmet Ali Uca ve AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Fikret Geyik ile Memur-Sen hizmet kollarının mevcut şube başkanları, önceki dönem şube başkanları, delegeler ve çok sayıda davetli katıldı.

Divan başkanlığını Hikmet Bilgin'in üstlendiği oturumda açılış konuşmaları yapıldı, faaliyet ve denetim raporları okundu ve üyelerin oy kullanımıyla yeni yönetim belirlendi.

Yeni yönetim ve görev dağılımı:

Oy kullanımı sonucunda, Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Engelliler Daire Başkanlığı Yaşlılar Şube Müdürü Yunus Özsever Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanlığına seçildi. Özsever'in başkanlığında görev yapacak yönetim kurulunda Sebahattin Ergenç, Şabettin Akkuş, Şerif Bilgin ve İbrahim Tektaş şube başkan yardımcıları olarak yer aldı.

Seçim süreci ve yönetim tercihlerinde, raporların şeffaf biçimde sunulması ve delegelerin katılımı öne çıktı; katılımcılar yeni ekipten sendika itibarını güçlendirecek ve hak arayışını ileri taşıyacak adımlar beklediklerini belirtti.

Başkanın öncelikleri ve mesajı:

Göreve seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Yunus Özsever, yönetim anlayışlarının temelini kuruluş ilkelerine bağlılık üzerine kuracaklarını vurguladı. Özsever, farklılıkları ötekileştirmeden zenginlik olarak gördüklerini belirterek; doğru, ilkeli, ahlaklı ve kararlı bir duruş sergileme, emanete riayeti, adaleti, şeffaflığı ve hesap verebilirliği esas alan bir yönetim anlayışını hakim kılma hedefini paylaştı.

Özsever sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizlerden aldığım yetki ve güvenle; makama değil, hizmete; söz vermeye değil, iş yapmaya talip olduk. Bunu gerçekleştirmek için de birlik ve beraberlik içinde, el ele vererek sendikamızı hak ettiği zirveye taşıyacağımıza inancım tamdır." Bu açıklama, yeni dönem için hizmet ve hesap verebilirlik vurgusunun merkezde olduğuna işaret etti.

Genel kurulun ardından yönetimin önümüzdeki dönem programını somut adımlarla ortaya koyması ve üyelerle iletişimi güçlendirerek sendikanın saygınlığını artırması bekleniyor.

BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI’NIN (BEM-BİR-SEN) GERÇEKLEŞTİRİLEN 7. OLAĞAN...

BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI’NIN (BEM-BİR-SEN) GERÇEKLEŞTİRİLEN 7. OLAĞAN GENEL KURULU’NDA VAN ŞUBE BAŞKANLIĞINA YUNUS ÖZSEVER SEÇİLİRKEN, YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DE BELLİ OLDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni şubeyle fark yaratıyor: Wingsbro'nun ilk günü kız çocuklarının eğitimi için
images

Aydın incirinin tescil değeri sahada denetleniyor
images

Kuşadası’nda restoranlarda gıda güvenliği ve ruhsat denetimleri artırıldı
images

Kuduz alarmı: ısırıkta yaranızı en az 15 dakika su ve sabunla yıkayın

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü

Yeni şubeyle fark yaratıyor: Wingsbro'nun ilk günü kız çocuklarının eğitimi için

Aydın incirinin tescil değeri sahada denetleniyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi