Bergama için ortak hamle: il statüsü hedefiyle 5 kişilik komisyon kuruldu

Bergama belediye meclisi ortak kararla toplandı

Bergama Belediyesi Meclisi, Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik başkanlığında Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, üç parti grubunun mutabakatıyla ilçenin il statüsü hedefine yönelik önemli bir adım attı. Alınan karar doğrultusunda kurulan 5 kişilik çalışma komisyonu, ilçenin ekonomik, coğrafi, tarihi ve demografik avantajlarını içeren kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve hazırlanan raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisi ile siyasi partilerin genel merkezlerine sunulacak.

Komisyonun görevi ve kapsamı:

Kurulan komisyonun görevi, Bergama'nın il olması iddiasını destekleyecek verileri derlemek ve somut bir eylem planı ortaya koymaktır. Raporda; ilçenin nüfus büyüklüğü (100 binin üzerinde), denize yakınlık ve çevre ilçelerle olan komşuluk ilişkileri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB), kurulan serbest bölge ve UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsü gibi başlıklar detaylandırılacak. Hazırlanacak belgeler siyasi kurumlara ve TBMM'ye sunularak izlenecek sürecin yol haritası oluşturulacak.

Siyasi mutabakat ve yerel değerlendirmeler:

Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik yaptığı açıklamada, "Bu bizim için önemli bir kırılma noktası diye düşünüyorum. Sınırlarımızı bir tarif edecek olursak; Çandarlı Körfezi’ne denizden komşuluğumuz var, hemen Aliağa’ya komşuluğumuz var. Arkasından Bayramcılar köyümüz kısmından Manisa Yunusemre’ye komşuluğumuz var. Kınık ve Soma’ya komşuluğumuz var. İvrindi’ye komşuluğumuz var ve Burhaniye’deki bazı araziler ile birlikte Güneşli’den komşuluğumuz var. Demircidere kısmından Ayvalık’a komşuluğumuz var. Sağancı tarafından baktığımızda da Dikili’ye komşuluğumuz var. Çevremize baktığımızda aslında Jeopolitik ve stratejik olarak değerlendirdiğimizde denize belli bir mesafede olan bir merkezde yaşıyoruz. Nüfusumuz 100 binin üzerinde. İl olması için önerilen ilçeler arasında değerlendirdiğimiz zaman, onlarla kıyaslandığımızda çok daha değer atfeden bir konumdayız" ifadelerini kullandı ve UNESCO mirası ile kültürel değere vurgu yaptı.

MHP’li Meclis Üyesi Tahir Erdoğan de partilerinin sürece destek vereceğini belirterek, "Biz MHP olarak bu konuda üzerimize düşen görevi en sonuna kadar yerine getireceğiz. Zaten 100 il ve 1000 ilçe önerisi genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli tarafından dile getirilmiştir. Komisyonun hazırlayacağı raporu ve bizlerin hazırlayacağı raporu, müşterek raporları partimizin en üst seviyesine ulaştırıp gerekli olan çalışmaları yapacağımızı buradan sizlere, meclisimize ve değerli haziruna iletiyorum" dedi.

AK Parti Meclis Üyesi Serkan Bölükoğlu ise Bergama'nın binlerce yıllık geçmişinin ve bölgesel merkez olma niteliğinin altını çizerek, OSB, serbest bölge ve UNESCO unvanının ilçeye sanayi, ihracat ve turizm açısından ivme sağladığını belirtti ve siyaset üstü anlayışla alınan karara destek verdiklerini söyledi.

Mecliste oluşturulan çalışma komisyonunun raporu tamamlandığında, süreçte atılacak adımların somutlaşması ve ilçenin il statüsü talebinin nasıl bir yol haritası izleyeceği daha net görülecek. Karar, yerel aktörlerin müşterek çabasıyla ilerletilecek stratejik bir girişim olarak değerlendiriliyor.

BERGAMA BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI YAPILDI