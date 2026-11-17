Beş Göller bölgesinde kıyıya vuran ölü balıklar endişe yarattı

Bilecik'te, Sakarya Nehri'nin hemen yanında yer alan ve adını 5 adet göletten alan Beş Göller bölgesinde kıyıya vuran onlarca ölü balık vatandaşlar arasında tedirginlik oluşturdu. Bölge, Bilecik-Vezirhan Gölpazarı kara yolu üzerinde yer alıyor.

olayın görüldüğü nokta:

Ziyarete gelenlerin karşılaştığı manzara, bölgenin doğal kimliğine ters düşen bir tabloyu ortaya koydu. Kıyıya vuran balıkların sayısı ve dağılımı, bölge halkının dikkatini çekti ve sosyal ortamda endişe konusu oldu.

vatandaşların tepkisi ve beklentileri:

Yerel halk, yaşanan durum karşısında tedirginlik yaşadığını belirterek olayın araştırılmasını istedi. Vatandaşlar, hem çevresel etkiler hem de olası sağlık riskleri nedeniyle sorunun kaynağının belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Olayla ilgili resmi bir açıklama veya inceleme bilgisi haberde yer almıyor; bölgedeki balık ölümlerinin sebeplerine dair net bir tespit yapılabilmesi için yetkili kurumların devreye girmesi bekleniyor.

BİLECİK'TE BİR GÖLETTE KIYAYA VURAN ÖLÜ BALIKLAR VATANDAŞLARI TEDİRGİN ETTİ.