Beşiktaş hazırlıklarını yoğunlaştırdı: Kocaelispor maçı öncesi taktik vurgusu

Hazırlıklar BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşma öncesi çalışmalarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde sürdürdü. Antrenman basına kapalı yapıldı ve takım programı teknik ve kondisyon ağırlıklı olarak planlandı.

Antrenmanın içeriği:

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan çalışma, saha içinde yapılan 5’e 2 top kapma egzersizleri ve dar alanda oynanan çift kale maçla devam etti. Antrenman, kaleyi ve bitiriciliği hedefleyen kapsamlı bir şut çalışması ile tamamlandı.

Vlahovic'in çalışması ve sonraki program:

Dusan Vlahovic, salonda takımdan ayrı olarak saha dönüşüne yönelik bir çalışma yaptı; oyuncunun programı idman akışına göre bireysel hazırlık ve saha adaptasyonuna odaklandı. Siyah-beyazlı ekip, çalışmalarına yarın saat 11.30'da yine basına kapalı yapılacak antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA 11 EKİM PAZAR GÜNÜ KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.