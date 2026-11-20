Beşiktaş konyaspor hazırlıklarını tesislerde sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maça yönelik çalışmalarını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

antrenmanın içeriği:

Basına kapalı yapılan idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan çalışma, 5’e 2 top kapma uygulamalarının ardından hücum organizasyonları, duran top çalışmaları ve bireysel şut çalışmalarıyla devam etti.

program ve sonraki adım:

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapılacak son antrenmanla tamamlayacak. Teknik ekip, idmanlarda özellikle kondisyon ve taktik uyumuna ağırlık verdi.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA 22 KASIM PAZAR GÜNÜ DEPLASMANDA KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.