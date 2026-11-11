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Beşiktaş'ta silahlı saldırıda şüpheliler çalıların altından dronla yakalandı

Beşiktaş Kuruçeşme'de 24 yaşındaki Umut A.'nın öldüğü saldırının iki zanlısı, dron destekli polis ekiplerinin koruda çalılar altına saklanırken yakalamasıyla gözaltına alındı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beşiktaş'ta silahlı saldırıda şüpheliler çalıların altından dronla yakalandı

Koruda yakalanma anı dron görüntülerine yansıdı

İstanbul Beşiktaş'ta gece saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda, bir iş yerinin önünde açılan ateş sonucu ağır yaralanan Umut A. (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından saldırganların kaçışı, çevredeki güvenlik kameraları ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle takip edildi.

olayın gelişimi:

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, iki şüpheli motosikletle olay yerine geldi. Bu kişilerden biri iş yerine doğru ateş açtı; saldırıda yaralanan Umut A., hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis soruşturması kısa sürede genişletildi ve kaçış rotası üzerinde aramalar başlatıldı.

arama ve yakalama:

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kaçarken kullandığı motosikleti Arnavutköy Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Yapılan ilk incelemede motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Dron destekli arama çalışmasında ekipler, motosikleti kullandığı belirlenen Y.Z. (18) ile ateş ettiği belirtilen M.O. (17)'yu, olaydan yaklaşık iki saat sonra bir koruda çalıların altına saklanmış halde yakaladı. Yakalanma anları dron kamerasına yansıdı.

emniyet işlemleri ve deliller:

Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yetkililer, delillerin değerlendirilmesi ve ifadelerin alınmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Polisin dron destekli arama yöntemi ve kısa sürede yapılan tespitler, olay sonrası kaçışın engellenmesinde belirleyici oldu. Soruşturma tamamlandıkça, elde edilen görüntüler ve deliller olayın aydınlatılmasında kullanılacak.

Beşiktaş’taki saldırının şüphelileri çalıların altında böyle yakalandı

Beşiktaş’taki saldırının şüphelileri çalıların altında böyle yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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