Beşinci sınıf öğrencileri sahnede hoşgörü ve sorumluluğu anlattı

Bulut Başarı Koleji'nde değerler gösterisi:

Diyarbakır Bulut Başarı Koleji 5. sınıf öğrencileri, okulun tiyatro salonunda izleyicilerin karşısına çıkarak temel insani değerleri sahneye taşıdı. Programda tiyatro, müzik, koro ve oratoryo etkinliklerinin yanı sıra İngilizce ve Almanca performanslar da yer aldı. Öğrenciler, günlük yaşamda önem taşıyan saygı, empati, sorumluluk ve dayanışma temalarını çeşitli sahne dili ve müziksel öğelerle anlattı.

etkinliğin içeriği ve oyunlar:

Gösteride drama bölümleri, şiir dinletileri, dans performansları ve topluluk müzikleri bir araya getirildi. Sahne düzenlemeleri ve metinlerde hoşgörü teması merkezde tutuldu; öğrenciler farklı bölümlerde karşısındakinin duygusunu anlama ve sorumluluk alma üzerine kısa skeçler sundu. Çokdilli bölümler, öğrencilerin dil becerilerini sergilemesine olanak tanıdı ve programın çeşitliliğini artırdı.

hazırlık süreci ve eğitsel kazanımlar:

Hazırlık sürecinde öğrenciler yaklaşık bir ay süreyle bir arada çalıştı; bu süreçte iş birliği, planlama ve sahne disiplinleri üzerine deneyim kazandılar. Öğrenciler sahne deneyimi sayesinde kendilerini ifade etme ve topluluk önünde durma becerilerini geliştirdi. Gösteriye veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı; izleyici desteği öğrencilerin performans heyecanını olumlu yönde etkiledi.

Bulut Başarı Koleji Türkçe öğretmeni Ayşin Özbay, gösterinin amacını şöyle özetledi: "Hepimiz biliyoruz ki sevgi ve saygı dolu bir toplumun temeli hoşgörüden geçiyor. Öğrencilerimiz de hazırlık sürecinde hoşgörünün ve empatinin önemini öğrendiler. Programımızda drama gösterisi, şiir dinletisi, dans performansları ve birbirinden güzel müzikler yer alıyor. Öğrencilerimiz yaklaşık 1 aydır bu gösteri için çalışıyor. Bugün oldukça heyecanlılar. Dediğim gibi 1 aydır bir çalışma yürütüyorlar. Ben de sınıf öğretmenleri olarak bu süreçte onlara rehberlik ettim ve öncülük ettim"

Etkinlikte sahne alan öğrencilerden Ahmet Zanyar Akalın ise çalışmalar hakkında şunları söyledi: "Bence ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Değerler Günü kapsamında hazırladığımız ’Hoşgörü ve Sevgi’ adlı tiyatromuz ve diğer etkinliklerimiz için yoğun bir emek harcadık. Şu anda çok güzel bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Hoşgörü temalı etkinliklerimizde emeği geçen herkese başarılar diliyorum. Ben zaten her zaman hoşgörülü ve iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Bundan sonra da daha iyi bir insan olmaya devam edeceğim. Bu gösterinin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize, özellikle de Ayşin hocama çok teşekkür ediyorum"

Okul yetkilileri, bu tür değer odaklı etkinliklerin öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimine katkı sağladığını ve benzer çalışmaların eğitim programında devam ettirileceğini belirtti.

BULUT BAŞARI KOLEJİ 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ, DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA HAZIRLADIKLARI GÖSTERİDE TİYATRO, MÜZİK, KORO VE ORATORYOYU BİR ARAYA GETİRDİ. İNGİLİZCE VE ALMANCA PERFORMANSLARIN DA YER ALDIĞI PROGRAMDA ÖĞRENCİLER, TEMEL İNSANİ DEĞERLERİ SAHNEYE TAŞIDI.