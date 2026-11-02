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Beşinci yıl dönümünü Deriner Barajı'nda atlayışla kutladılar

Eşinin restorana götüreceğini söyleyip Deriner Barajı'na getiren Mehmet Yıldız, eşi Özge Yıldız'la 5. evlilik yıl dönümlerini halatla atlayışla kutladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Emre Koç

Beşinci yıl dönümünü Deriner Barajı'nda atlayışla kutladılar

Deriner Barajı'nda beşinci yıl dönümü atlayışı

Ordu'da yaşayan Mehmet Yıldız, evliliklerinin 5. yıldönümünde eşi Özge Yıldız'ı restorana götüreceğini söyleyip Artvin'deki Deriner Barajı'na getirdi. Çift, baraj gövdesinden halatla atlayarak yıldönümlerini kutladı.

Atlayışın hazırlığı ve güvenlik:

Etkinlik, 16 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve yerli ile yabancı adrenalin tutkunlarını ağırlayan organizasyon kapsamında gerçekleşti. RJ Macera ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmenin ve ekipman kontrollerinin ardından çift sırasıyla atlayış yaptı. Organizasyon yetkilileri, atlayışlarda UIAA sertifikalı ekipmanlar kullanıldığını ve uluslararası denetimlerden geçildiğini bildirdi.

Atlayış anı kameralarla kaydedildi; çift metrelerce yükseklikten güvenlik prosedürleri uygulanarak atladı.

Çiftin sözleri ve planlar:

Özge Yıldız (31) olayın sürpriz olduğunu belirterek, "Bugün eşimle 5’inci evlilik yıl dönümümüz. Eşim beni bir restorana götüreceğini söylemişti, buraya getirdi. İş güvenliği uzmanıyım, iki buçuk yıl Yusufeli Barajı’nda çalıştım. O zamanlarda hep barajın üzerinden atlamak istemişimdir. Bugün burada nasip oldu" dedi.

Mehmet Yıldız ise atlayış sonrası heyecanının sürdüğünü ifade etti: "Sosyal medya üzerinden takip ediyorduk. Hayalimizdi ama bugüne nasip oldu. Buraya gelene kadar hiçbir heyecan yaşamadım. Atlayış sırasında heyecanlandım, sonrasında da hâlâ heyecanlıyım. Hayatımda iki kez böyle heyecan yaşadım diyebilirim. Birincisi 5 yıl önce bugün nikâh masasında birbirimize evet deyişimiz, ikincisi de bu atlayışımız oldu. Beşinci evlilik yıl dönümümüzde bir farklılık olsun, böyle bir organizasyon yapalım istedim. Eşimin haberi yoktu, sürpriz oldu. Beşinci yılımızda baraj gövdesinden atladık. Altıncı yılda Alp Dağları’na mı çıkarız, uçaktan mı atlarız?"

Organizasyon temsilcisi Hanife Vakhtin yaptığı açıklamada, temmuz ve sonbahar dönemlerinde Artvin'de iki uluslararası etkinlik düzenlediklerini, Gürcistan, Polonya ve Rusya başta olmak üzere farklı ülkelerden katılımcıları ağırladıklarını söyledi. Vakhtin, Deriner Barajı'nın halatla atlayış için dünyadaki sayılı noktalardan biri olduğunu, etkinliklerin Artvin turizmine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

ARTVİN’DE MEHMET YILDIZ, 5’İNCİ EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNDE RESTORANA GÖTÜRECEĞİNİ SÖYLEDİĞİ EŞİ ÖZGE...

ARTVİN’DE MEHMET YILDIZ, 5’İNCİ EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNDE RESTORANA GÖTÜRECEĞİNİ SÖYLEDİĞİ EŞİ ÖZGE YILDIZ’I DERİNER BARAJI’NA GETİRDİ. ÇİFT, BARAJ GÖVDESİNDEN HALATLA ATLAYARAK EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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