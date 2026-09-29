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Besler döngüsel bereketle 2025 sürdürülebilirlik sonuçlarını açıkladı

Besler, Döngüsel Bereket yaklaşımıyla 2025 sürdürülebilirlik raporunu yayımladı; emisyonları %21 azalttı, 2.181 kadın üreticiyi eğitti, Ar-Ge'ye 90,7 milyon TL ayırdı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Berk Doğan

Besler döngüsel bereketle 2025 sürdürülebilirlik sonuçlarını açıkladı

Raporun ana başlıkları

Besler, dondurulmuş gıda, donuk fırıncılık, konserve ve yağ kategorilerindeki faaliyetlerini kapsayan 1 Ocak-31 Aralık 2025 dönemine ilişkin 9. Sürdürülebilirlik Raporunu "Döngüsel Bereket" yaklaşımıyla yayımladı. Şirket, sürdürülebilirliği çevresel, ekonomik ve toplumsal değer oluşturmanın merkezi olarak konumlandırıyor ve çalışmalarını "Doğayı Besler, Değeri Besler, Geleceği Besler" eksenleri altında topluyor.

doğayı besler ekseninde yatırımlar ve somut sonuçlar:

Besler, doğal kaynak korumasını üretim süreçlerine entegre etti. Şirket, 21,7 milyon TLyi aşan yatırımla 26 enerji verimliliği projesini hayata geçirerek toplam 8.569 MWh enerji tasarrufu sağladı. Bu çalışmalar neticesinde operasyonel Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını bir önceki yıla göre %21 azalttı. Afyon Emirdağ Fabrikası’nda çatı GES yatırımı kurulum sürecine başlandı; tedarik zincirinde izlenebilirliği güçlendirmek için ise Earthworm Foundation ile iş birliği yürütülüyor.

değeri besler ekseninde üretici, çalışan ve toplum odaklı uygulamalar:

Besler, tarımsal ham madde alımlarının %88,2'sini sözleşmeli tarım modeliyle gerçekleştiriyor ve üreticilere alım garantisi, eğitim, finansal destek ile ziraat mühendisleri aracılığıyla danışmanlık sunuyor. Tarımda fırsat eşitliğini destekleyen Tarımın Kadın Yıldızları projesi kapsamında düzenlenen 18 eğitim programına 2.181 kadın üretici katıldı. Bu girişimlerin tüketime yansıması olarak Ege’den Hasat Bezelye gibi ürünlerle kadın üreticilerin emeği görünür kılındı. Ayrıca Tarımın Genç Yıldızları Staj Programı ile gençlerin sektöre dahil edilmesine yönelik adımlar atıldı.

kategoriler ve marka portföyü:

Besler portföyünde dondurulmuş gıda ve konserve kategorisinde SuperFresh, donuk fırıncılıkta DFU, yağ kategorisinde Bizim Yağ, Terem, Luna, Yayla, Sabah ve Halk, sürdürülebilir peynir kategorisinde ise Ülker Sürmix markaları bulunuyor. Rapor, şirketin marka ekosistemini sürdürülebilir uygulamalarla nasıl desteklediğine dair örnekler içeriyor.

geleceği besler ekseninde ar-ge, inovasyon ve yeşil dönüşüm:

Besler, Ar-Ge ve inovasyona odaklanarak döngüsel ekonomi çözümlerini ticarileştiriyor. 2025 Ar-Ge yatırımları 90,7 milyon TL seviyesine ulaşırken yıl içinde 14 proje tamamlandı ve 22 projede çalışmalar sürdü. Atık yağların değerlendirilmesi, biyobazlı ambalaj geliştirme, patates yan ürünlerinin yeniden kullanımı ve fonksiyonel gıda bileşenleri geliştirilmeye devam edildi.

SAFER Akıllı Tarla Karar Destek Platformu ile kayda değer verimlilik artışları elde edildi: ürün kalitesinde yaklaşık %24, verimlilikte %17 artış sağlanırken kaynak kullanımı %40 azaltıldı. Tüketiciye yansıyan inovasyon adımı olarak 2025’te dondurulmuş, konserve, yağ ve donuk fırıncılık kategorilerinde 50 yeni ürün pazara sunuldu.

Ayrıca şirket, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile imzaladığı 25 milyon Euro tutarındaki ve yedi yıl vadeli finansman anlaşmasıyla yeşil dönüşüm ve kapsayıcı kalkınma hedefleri için ilave kaynak sağladı.

yönetim perspektifi:

Mert Altınkılınç, Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO’su, raporla ilgili olarak şunları söyledi: "Bizim için bereket; doğadan aldığımız değeri korumak, değer zincirimizdeki tüm paydaşlarımızla birlikte çoğaltmak ve gelecek nesillere taşımak demek. Çiftçiden başlayarak üretim, işleme ve dağıtım süreçleri üzerinden sofraya uzanan bu zincirin her aşamasında toprağı koruyan, kaynakları verimli kullanan, israfı azaltan ve değer oluşturan bir anlayışla hareket ediyoruz. Tarımdan Ar-Ge’ye, enerji verimliliğinden inovasyona kadar attığımız her adımı, geleceğin sürdürülebilir gıda değer zincirine yönelik uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz. Herkesin güvenli ve yüksek kaliteli gıdaya erişimini sağlama misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Rapor, Besler’in sürdürülebilirlik stratejisini somut göstergelerle destekleyerek çevresel performans, üretici ve toplum ilişkileri ile inovasyon yatırımlarını bir arada değerlendiren bir çerçeve sunuyor.

YILDIZ HOLDİNG GIDA GRUBU BAŞKANI VE BESLER CEO&#039;SU MERT ALTINKILINÇ,

YILDIZ HOLDİNG GIDA GRUBU BAŞKANI VE BESLER CEO'SU MERT ALTINKILINÇ,

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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