Besnik Hasi: güzel oyunla 5-1'lik galibiyet ve kırmızı kartın gölgesi

Besnik Hasi'den maç değerlendirmesi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının performansını ve karşılaşmanın detaylarını değerlendirdi.

üç aşamalı analiz:

Hasi, maçı üç aşamaya ayırdığını söyleyerek ilk aşamada oyuncularına karşılaşmayı küçümsememeleri gerektiğini sıkça hatırlattığını ifade etti. "Bütün maçlarda olduğu gibi bu maçta da 3 puan almak için buraya geldik," diyerek takımın maçı domine ettiğini ve elde edilen skorun bunun bir sonucu olduğunu belirtti.

İkinci aşamada kart yönetimine vurgu yapan Hasi, sarı kart sınırında olan oyuncular nedeniyle kadroda önlem aldığını, Lafont hariç sınırda olan isimleri oyundan çıkardığını aktardı. Bu kararın amaçlarından birinin bir sonraki haftada olası cezalı eksikliklerin önüne geçmek olduğunu söyledi.

kırmızı kart, bireysel hatalar ve kayıplar:

Hasi, maçta 4-0'dan sonra takımın rehavete kapıldığını ve bunun sonucunda bireysel hatalar nedeniyle gol yediklerini dile getirdi. Ballet'in kırmızı kart görmesini üzüntüyle değerlendiren teknik adam, bunun oyuncunun normal davranışına aykırı olduğunu belirtti. Pozisyonu görmediğini fakat hareketin büyük ihtimalle doğru olduğunu söyleyip "saygı göstermek lazım" ifadesini kullandı.

Hasi, Ballet için "çok güçlü, çok koşuyor, yardıma geliyor" diyerek oyuncunun yokluğunun önümüzdeki maç için önemli bir eksiklik yaratacağını vurguladı.

performans, kadro ve gelecek sınavı:

Teknik direktör, takımın son dönemdeki formuna dikkat çekerek 10 maç üst üste elde edilen sonuçların şansa bağlı olmadığını, alınan başarıların gerçek bir performans sonucu olduğunu ifade etti. Kadronun derin olmadığına değinen Hasi, bu nedenle her oyuncuya ihtiyacı olduğunu ve tüm futbolcuların önemine vurgu yaptı.

Galatasaray'ın durumuna ilişkin değerlendirmesinde rakibin formda olduğunu belirten Hasi, gelecek maçı bir sınav olarak gördüklerini ve bu karşılaşmadan dersler çıkaracaklarını söyledi. Toplantıyı ise şu sözlerle noktaladı: "Güzel futbol oynadık, güzel futbol izlettik, güzel goller attık."

AMEDSPORTİF FAALİYETLER, EVİNDE KONUK ETTİĞİ EYÜPSPOR’U 5-1 MAĞLUP ETTİ. MAÇIN ARDINDAN AMED SPORTİF FAALİYETLER TEKNİK DİREKTÖRÜ BESNİK HASİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.