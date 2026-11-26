hastane altyapısında kapsamlı yenileme:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Servisi ile Dermatoloji Servisi, gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmaları sonucunda modern ve daha işlevsel bir yapıya kavuşturuldu. İbni Sina Kampüsü'nde düzenlenen açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Akdemir, Başhekim Prof. Dr. Burak Bahadır ile hastane yönetimi, akademik ve idari personel katıldı.

hasta konforunu öne çıkaran düzenlemeler:

Yapılan yenilemeler kapsamında servislerin fiziksel altyapısı baştan sona yenilenerek hasta odaları, bekleme alanları ve diğer kullanım alanları güncel sağlık hizmeti standartlarına uygun şekilde yeniden düzenlendi. Bu düzenlemeler; konfor, güvenlik ve işlevselliği artırmayı hedefleyerek hem hastaların tedavi süreçlerini daha huzurlu ve güvenli geçirmesini hem de sağlık çalışanlarının hizmet sunumunu kolaylaştıracak ergonomik çözümler sunuyor.

yönetimden değerlendirme ve devam eden yatırımlar:

Açılışın ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, hastane bünyesinde inşaatı devam eden yeni poliklinik binası ile tadilat çalışmalarına başlanan Gastroenteroloji Servisini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Ulusoy, hastanenin fiziki imkânlarını geliştirmenin, hasta konforunu artırmanın ve sağlık hizmetlerinin niteliğini yükseltmenin öncelikli hedefler olduğunu vurguladı.

Rektör Ulusoy'un değerlendirmesinde, "Üniversite Hastanemiz, sağlık hizmetlerinde kaliteyi sürekli yükseltmeyi hedefleyen, insanı merkeze alan yaklaşımıyla hem şehrimize hem de Batı Karadeniz’in farklı şehirlerinden gelen hastalara hizmet veren önemli bir sağlık merkezidir." ifadelerine yer verildi. Yenileme çalışmalarının hayata geçirilmesinde emeği geçen hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

BEUN yönetimi, yenilenen FTR ve Dermatoloji servislerinin üniversite ve bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, nitelikli sağlık hizmeti sunma ve sağlık altyapısını güçlendirme yönündeki yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Yapılan müdahaleler, hem hasta deneyimini iyileştirmeyi hem de bölgenin sağlık hizmetleri kapasitesini desteklemeyi amaçlayan somut adımlar olarak değerlendiriliyor.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN), HASTA ODAKLI SAĞLIK HİZMETİ ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA SAĞLIK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA BEUN HASTANESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON (FTR) SERVİSİ İLE DERMATOLOJİ SERVİSİ, GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMALARININ ARDINDAN MODERN VE KONFORLU YÜZÜYLE YENİDEN HİZMETE AÇILDI.