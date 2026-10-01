Beun'ün tekno ekolojik köy laboratuvarı köy okulunda hayata geçirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) akademisyenleri ve lisansüstü öğrencileri tarafından hazırlanan, TÜBİTAK 4009 destekli "Tekno Ekolojik Köy Laboratuvarı" projesi 23-25 Eylül tarihlerinde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu'nda uygulandı. Üç günlük program, köy okulundaki öğrencilere teknolojiyi doğayla uyumlu biçimde öğretmeyi ve bilimsel okuryazarlığı güçlendirmeyi hedefledi.

Açılış ve katılımcılar:

Projenin açılış törenine; Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bayram Gökbulut, Kdz. Ereğli İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Akgül, projenin yürütücüsü Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Serkan Çakır, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış, saha ile akademinin doğrudan buluştuğu bir platform olarak değerlendirildi.

Eğitim programı ve uygulamalar:

Programın ilk gününde Öğretmen Şifanur Karakılçık 3D kalemlerle görsel tasarım eğitimi verirken, Öğretmen Salih Danışmaz STEM ve blok tabanlı kodlama atölyeleri gerçekleştirdi. İkinci gün, Doç. Dr. Bayram Gökbulut dijital tabletler üzerinden artırılmış gerçeklik uygulamaları sundu ve Öğretmen Zeynep Vural doğa etkinlikleri ile oryantiring yarışmaları düzenledi. Üçüncü günde Öğretmen Gürol Keserci ile teleskopla güneş gözlemi yapıldı; süreç boyunca Öğretmen Umut Topuz rehberlik görevini üstlendi. Proje, düzenlenen eğitim ve uygulamalarla teorik bilginin pratik öğretimle bütünleşmesini sağladı.

Doç. Dr. Bayram Gökbulut projenin amaçlarını şöyle özetledi: "TÜBİTAK’ın bu yıl ilk kez çağrıya çıktığı köy okullarına yönelik proje kapsamında yüksek lisans öğrencilerimiz ile ders sürecinde hazırladığımız proje, desteklenmeye değer bulundu. Bu proje kapsamında akademik bilgi birikimini köy okulunda öğrenim gören öğrencilere taşıdık. Öğrencilerimizi yeni teknolojiler ile buluşturup, teknolojiyi pasif kullanımdan çıkararak doğal çevre içinde kullanılmasının öğretilmesini ve öğrencilerin teknolojik bilim okuryazarlık düzeylerinin arttırılmasını amaçladık. Üç gün boyunca hazırladığımız eğitim ve etkinlikler ile öğrencilere bilginin teknoloji ile bir arada doğru bir şekilde nasıl kullanılması gerektiğini anlatmayı hedefledik."

Rektörün değerlendirmesi:

BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy proje hakkında şu değerlendirmede bulundu: "Akademisyenlerimizin ve lisansüstü öğrencilerimizin ortaya koyduğu TÜBİTAK projesinin doğrudan sahaya yansıyarak köy okullarındaki çocuklarımızla buluşması çok kıymetlidir. Yüksek lisans eğitimimizin toplumsal faydaya dönüştüğü bu çalışma, çocuklarımızın teknolojiye olan merakını artırırken doğayla uyumlu bir bilim okuryazarlığı kazanmalarına da büyük katkı sağlamıştır. Köy okullarına yönelik bu destek programı dolayısıyla başta TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Orhan Aydın olmak üzere tüm TÜBİTAK ailesine teşekkür ediyorum. Projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı proje danışmanımız Doç. Dr. Bayram Gökbulut’a, proje yürütücüsü BİLSEM Müdürü Serkan Çakır’a, Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu’na, projede görev alan kıymetli öğretmenlerimize ve yüksek lisans öğrencilerimize en içten duygularımla teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Proje, Prof. Dr. Şaban Çelikoğlu tarafından gerçekleştirilen bilim söyleşisi ve düzenlenen belge töreniyle sona erdi. Etkinlik, hem öğrenciler hem de eğitimciler açısından teknolojiyi doğa ile bütünleştiren öğretim yaklaşımlarının uygulanmasına örnek teşkil etti.

BEUN’UN “TEKNO EKOLOJİK KÖY LABORATUVARI” PROJESİ TAMAMLANDI