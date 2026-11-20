Beyağaç'ta yeni hükümet konağı çalışmaları hızlandı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde, kamu kurumlarını tek çatı altında toplayacak yeni hükümet konağının inşaatı devam ediyor. Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari alanı ziyaret ederek yetkililerden projenin güncel durumu hakkında bilgi aldı.

Amaç ve hizmete etkisi:

Projenin temel hedefi, ilçenin kamu hizmetleri altyapısını güçlendirmek. Farklı kamu kurumlarının aynı binada yer almasıyla işlemlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi, vatandaşlara daha erişilebilir ve konforlu bir hizmet ortamı sağlanması amaçlanıyor.

Mimari ve yatırımların önemi:

Yeni yapı, modern mimari ve teknik donanımıyla dikkat çekecek ve ilçenin önemli kamu yatırımları arasında yer alacak. Bu tasarım yaklaşımı, hem hizmet kalitesinin yükseltilmesine hem de kurumlar arası koordinasyonun kolaylaşmasına katkı sunacak.

Yetkililer, inşaat çalışmalarını takip etmeye devam ediyor; tamamlandığında konak, bölge halkına daha düzenli ve hızlı hizmet sunulması bakımından somut bir kazanım olarak görülecek.

HÜKÛMET KONAĞI İNŞAATI