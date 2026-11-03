Beyaz önlüklerle mesleğe ilk adım: Düzce'de kimya öğrencilerinin töreni

Düzce Üniversitesi'nde 1. sınıf öğrencileri için geleneksel tören

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü tarafından düzenlenen 5. geleneksel beyaz önlük giyme töreni Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Prof. Dr. Emrah Evren Kara (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Emine Tekin (Araştırma Dekanı), Prof. Dr. Sezen Sivrikaya Özak (Kimya Bölüm Başkanı), akademisyenler, sektör temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

vurgulanan değerler ve akademik destek:

Programın açılış konuşmasını yapan Kimya Topluluğu Akademik Danışmanı Arş. Gör. Sunay Yılmaz, beyaz önlüğün bilimsel merak, emek ve etiğin simgesi olduğunu vurguladı ve topluluğun öğrencilerin akademik ile sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçladığını belirtti. Dekan Prof. Dr. Emrah Evren Kara, kimyanın insan hayatında doğrudan ve somut karşılığı bulunan bir disiplin olduğuna dikkat çekerek öğrencilere başarı dileklerini iletti. Bölüm başkanı Prof. Dr. Sezen Sivrikaya Özak ise önlüğün dürüstlük ve disiplin anlamına geldiğini söyleyerek öğrencileri sorgulayan, araştırmacı ve etik değerlere bağlı kimyagerler olmaya çağırdı.

sektör deneyimleri ve öğrencilere öneriler:

Etkinlikte sektör temsilcileri de deneyimlerini paylaştı. Kimya Topluluğu Başkanı Nisagül Çakal topluluk ekibini tanıtarak yeni öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Bölüme birincilikle yerleşen Zeynep Hacer Kileci konuşmasında kimyanın yalnızca formüllerden ibaret olmayıp hayatın kendisiyle ilişki kurduğunu belirtti ve mesleğe atılan ilk adımın önemine değindi.

Davetli konuşmacılar arasında yer alan Lubratech kıdemli Ar-Ge uzmanı Özlem Ünal, sekiz yıllık Ar-Ge deneyimlerini aktardı ve Düzce'deki tesislerinin öğrencilere açık olduğunu ifade ederek merakın korunmasını öğütledi. Salt Analitik kurucu ortağı Erhan Kaçar ise girişimcilik ve kariyer yolculuğunu anlatarak öğrencilere yaz aylarında laboratuvar tecrübesi edinmelerini tavsiye etti. Gezginbitkici kurucusu Sevil Gülsoy Düzgün kendi marka kurma ve Avrupa'ya doğal kozmetik ihraç etme sürecini paylaşarak hayal etmenin ve cesaretin önemine dikkat çekti.

Törenin sonunda akademisyenler ve davetliler tarafından 1. sınıf öğrencilerine beyaz önlükleri giydirildi. Programa teşekkür belgelerinin takdimi, Kimyagerlik Yemini ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile tören sonlandırıldı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TARAFINDAN 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN DÜZENLENEN 5. GELENEKSEL BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ YAPILDI.