Beyazıt'tan uyarı: hiçbir dijital ortam ailenin ve öğretmenin yerini tutamaz

komisyon manisa'da turgutlu saldırısını yerinde inceledi

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu, Turgutlu'daki silahlı saldırıyı yerinde incelemek üzere Manisa'ya geldi. İncelemelerin ardından Manisa Valiliği'nde açıklama yapan komisyon başkanı Beyazıt, ailenin ve okulun önemine dikkat çekti.

beyazıt'ın sözleri:

"Hiçbir dijital ortam bir annenin şefkatinden, bir babanın ilgisinden, bir öğretmenin emeğinden daha kıymetli olamaz" dedi ve yüz yüze ilgi ile eğitimin güvenlik ve koruyucu rolünü vurguladı.

komisyonun yaklaşımı:

Komisyonun Manisa'daki incelemeleri sonrası yapılan açıklamada, aile içi ilgi ve öğretmen desteğinin öncelikli olduğu belirtildi. Beyazıt'ın mesajı, dijital mecraların etkilerine karşı toplumsal sorumluluk ve doğrudan desteğin önemine işaret etti.

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu Başkanı Başkanı Beyazıt: "Hiçbir dijital ortam bir annenin şefkatinden, bir babanın ilgisinden, bir öğretmenin emeğinden daha kıymetli olamaz”