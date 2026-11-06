Beykoz açıklarında karaya oturan BYB OTHELLO'nun gündüz drone görüntüleri ortaya çıktı

Kaza ve drone görüntüleri:

Beykoz Anadolu Feneri açıklarında makine arızası sonucu karaya oturan 97 metre uzunluğundaki BYB OTHELLO isimli kuru yük gemisi, gündüz saatlerinde drone ile havadan görüntülendi. Geminin, Kocaeli'nden Ukrayna'ya seyrederken arıza yaşadığı ve kıyıya oturduğu bildirildi.

Tahliye ve kurtarma çalışmaları:

Dün meydana gelen olayda, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle gemide mahsur kalan 13 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle varagele sistemiyle güvenli şekilde karaya tahliye edildi. Kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Geminin mevcut durumu:

Gündüz kaydedilen hava çekimleri, karaya oturan geminin kıyıya yakın bir pozisyonda sabitlendiğini ve tahliyenin ardından ekiplere görünür biçimde bulunduğunu gösterdi. Drone görüntüleri olay yerindeki mevcut durumu belgeleyerek yetkililerin yürüttüğü çalışmalar için görsel kaynak sağladı.

BEYKOZ ANADOLU FENERİ AÇIKLARINDA MAKİNE ARIZASI NEDENİYLE KARAYA OTURAN 97 METRE UZUNLUĞUNDAKİ "BYB OTHELLO" İSİMLİ KURU YÜK GEMİSİ, GÜNDÜZ SAATLERİNDE DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ.