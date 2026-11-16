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Beylikdüzü'nde park halindeki elektrikli otomobil kullanılamaz hale geldi

Beylikdüzü'nde park halindeki 34 HVZ 923 plakalı Skywell elektrikli otomobil akşam 18.35'te alev alıp yaklaşık bir saatte söndürüldü; araç kullanılamaz.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 21:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beylikdüzü'nde park halindeki elektrikli otomobil kullanılamaz hale geldi

Olayın gelişimi:

Beylikdüzü Barış Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta saat 18.35 sıralarında park halindeki bir elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu 34 HVZ 923 plakalı Skywell marka elektrikli otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay nedeniyle sokak araç trafiğine kapatıldı ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

Beylikdüzü’nde park halindeki elektrikli otomobil alev alev yandı

Beylikdüzü’nde park halindeki elektrikli otomobil alev alev yandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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