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Beyşehir'de gıda güvenliğini sağlamak için kapsamlı denetimler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmelerde hijyen, muhafaza ve son kullanma tarihlerini kontrol etti; Alo 174 hatırlatıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Beyşehir'de gıda güvenliğini sağlamak için kapsamlı denetimler

Beyşehir'de gıda denetimleri aralıksız sürüyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler devam ediyor. Denetimleri yürüten ekipler ilçedeki gıda üretimi ve satış noktalarını tek tek kontrol etti.

yapılan kontroller:

Denetimleri yürüten Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri; işletmelerin hijyen şartlarını, ürün ve malzemelerin muhafaza şartlarını, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerini ve satış ile sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunu inceledi. Kontroller kapsamlı şekilde yapılırken, uygunsuzluk tespit edilmesi halinde mevzuat çerçevesinde işlem yapılacağı belirtildi.

bilgilendirme ve başvuru kanalı:

Denetimler sırasında işletme sahipleri ve çalışanlara yürürlükteki gıda mevzuatı doğrultusunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Yetkililer, vatandaşların toplu tüketim yerlerinde veya alışveriş yaptıkları işletmelerde karşılaştıkları gıda kaynaklı sorunları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı'na bildirebileceklerini hatırlattı.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN GÜVENLİ VE SAĞLIKLI GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN GÜVENLİ VE SAĞLIKLI GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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