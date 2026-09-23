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Bez bebeklerle Kütahya'nın yöresel kıyafet mirasını yaşatıyor

Kütahya'da sanatçı Zekiye Eröz, Tavşanlı, Domaniç ve Simav başta olmak üzere yöresel kıyafetleri bez bebeklerle canlandırarak genç kuşaklara aktarıyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bez bebeklerle Kütahya'nın yöresel kıyafet mirasını yaşatıyor

El emeğiyle geleneksel kıyafetleri yaşatma çabası

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Zekiye Eröz, Kütahya'nın farklı yörelerine ait geleneksel kıyafetleri bez bebekler aracılığıyla gelecek kuşaklara tanıtıyor. Eröz, özellikle Tavşanlı, Domaniç ve Simav'ın dağ köylerine özgü giysi örneklerini ayrıntılarıyla inceleyip küçük bebeklere giydirerek kültürel mirası somutlaştırıyor.

Hazırladığı bebeklerde her yörenin özgün renk, süsleme ve aksesuarları özenle korunuyor. Eröz'ün el emeği bebekleri, sadece kıyafet biçimlerini değil; kullanılan kumaş türlerini, boncuk işlemelerini ve başlıklardaki kuş tüyü gibi geleneksel ayrıntıları da gözler önüne seriyor.

kumaş, renk ve süslemelerin kökeni:

Eröz, Kütahya'nın Yörük ve dağ köylerinde yaşayan toplulukların doğayla iç içe yaşamlarının kıyafetlere yansıdığını belirtiyor. Renk seçimlerinde ve kumaş tercihinde doğadan esinlenildiğini, geçmişte günlük giysilerde yün ve pamuklu kumaşların yaygın olduğunu vurguluyor. Eröz'ün ifadesiyle: 'Bizim kıyafet kültürümüz çok zengin. Özellikle Yörük köylerinde, dağ köylerinde tabiatla iç içe yaşayan insanlarımız, tabiatın bütün renkleriyle kıyafetlerini seçmişler, tercih etmişler.'

Boncuk oyaları, takılar haline getirilmiş süslemeler ve gelin başlıklarındaki kuş tüyleri gibi öğeler, her parçada ayrı bir anlam taşıyor. Eröz, bu detayları bez bebeklerin üzerinde mümkün olduğunca korumaya çalışarak çocukların ve gençlerin geleneksel kıyafetleri görsel olarak tanıma fırsatı bulmasını amaçlıyor.

şehirleşme, değişim ve yeniden yöneliş:

Eröz, şehirleşme ve köyden kente göçün giyim alışkanlıklarında belirgin bir dönüşüme yol açtığını, canlı renklerin yerini zamanla koyu ve tekdüze renklerin aldığını anlatıyor. Bununla birlikte doğal yün ve pamuklu kumaş kullanımının azalması ve sentetiklerin yaygınlaşması da bir dönem gözlemlenmiş.

Son yıllarda ise doğal ürünlere yönelik bir farkındalığın yeniden yükseldiğini belirten Eröz, insanların pamuklu ve yün gibi doğal kumaşlara yönelmesinin memnuniyet verdiğini söylüyor: 'Ama şimdi çok şükür bir uyanış var. Bu konuda herkes doğal giysileri giymeye yöneliyor, pamuklu günlük giysileri.' Eröz, bu geri dönüşün yalnızca Kütahya ile sınırlı kalmadığını, Türkiye genelinde benzer bir ilginin arttığını vurguluyor.

Bez bebeklerle yürütülen bu çalışma, Kütahya'nın zengin kıyafet kültürünü somut ve erişilebilir bir biçimde koruma ve tanıtma amacı taşıyor. Zekiye Eröz'ün hazırladığı yöresel kıyafetli bebekler, renkleri, süslemeleri ve aksesuarlarıyla gelecek nesillere aktarılacak kültürel temsilciler olarak öne çıkıyor.

KÜTAHYA&#039;DA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SANATÇISI VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISI ZEKİYE...

KÜTAHYA'DA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SANATÇISI VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISI ZEKİYE ERÖZ, KENTİN FARKLI YÖRELERİNE AİT GELENEKSEL KIYAFET KÜLTÜRÜNÜ BEZ BEBEKLER ARACILIĞIYLA GELECEK NESİLLERE AKTARIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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