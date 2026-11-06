Biçerdöver anlaşmazlığı ve araç gaspı iddiası İhsaniye cinayetlerinin gerekçesi olarak ifade edildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yaşanan ve toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin zanlı Arif Sefa Özdemir'in ifadesindeki ayrıntılar ortaya çıktı. İddialara göre olayın başlangıcında bir biçerdöver alımına ilişkin anlaşmazlık, sonraki ölümlerin gerekçesi olarak gösteriliyor.

Zanlının ifadesindeki iddialar:

Özdemir, ifadesinde geçtiğimiz yıl Ahmet Uzel'den 40 bin Euro karşılığında bir biçerdöver satın aldığını, makineyi Manisa ve İzmir çevresinde çalıştırdığını anlattı. İddiaya göre biçerdöver İzmir'de tarlada aniden yanarak kullanılamaz hale geldi ve bu durum iki taraf arasında anlaşmazlığa yol açtı.

Söz konusu anlaşmazlıkla ilgili olarak Uzel'in geçen hafta Özdemir'den biçerdöverden kalan 11 bin Euro'luk alacağını istediği, Özdemir'in ise borcunun 4 bin Euro olduğunu söyleyip kısa süre içinde ödeyeceğini belirttiği ifade edildi. Taraflar arasında borç miktarı üzerine başlayan tartışmanın telefon görüşmeleriyle hakaret ve tehditlere vardığı iddia edildi.

Saldırı zinciri ve hedef alınan kişiler:

İddialara göre, olay günü ödeme toplantısı için Uzel Afyonkarahisar'a çağrıldı; Uzel yanına Bekir ve Noman Toprak'ı alarak kente geldi. Taraflar Ayazini köyü çıkışında buluştu ve burada çıkan tartışmanın ardından Özdemir'in yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtığı, üç kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Üç kişiyi öldürdükten sonra kaçtığı belirtilen zanlının, güzergâhı üzerinde karşılaştığı diğer kişileri de araçlarını gasp etmek amacıyla hedef aldığı iddia ediliyor. Bu süreçte başka noktalarda toplam 5 kişinin daha öldürüldüğü ve 1 kişinin ağır yaralandığı kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten güvenlik birimleri olay yerinde ve soruşturmada elde edilen delilleri değerlendirirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili bilgiler iddia düzeyinde aktarılmakta olup resmi soruşturma sonuçları yönünden yetkililerin açıklamaları bekleniyor.

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