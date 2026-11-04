Biga'da aort diseksiyonu ameliyatı başarıyla sonuçlandı

Vaka özeti:

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşayan Bedri Küçük, 30 Ekim Cuma günü baş dönmesi ile birlikte şiddetli göğüs ve sırt ağrısı şikâyetiyle Biga Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İlk değerlendirmede kalp krizi şüphesiyle hasta, ileri tetkikler ve müdahale için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Başvuru ve tanı:

Çanakkale Devlet Hastanesi'nde yapılan girişimler sırasında hastanın sağ koroner arterindeki tıkanıklık nedeniyle stent takıldı. İşlem sonrası yapılan incelemelerde, kalpten çıkan ana atardamarın duvar katmanlarının ayrılmasıyla oluşan Tip 1 aort diseksiyonu tespit edildi. Bu sonuç üzerine hasta, acil cerrahi müdahale gereksinimi nedeniyle ÇOMÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'ne sevk edildi.

Ameliyat ve takip:

ÇOMÜ Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi gece saatlerinde hastayı ameliyata aldı ve operasyon başarıyla tamamlandı. Ameliyatı gerçekleştiren ekipte görev alan Doç. Dr. Mehmet Aksüt, ameliyatın ardından hastanın durumunun iyi olduğunu, servise alındığını ve birkaç gün daha takip edildikten sonra taburcu edileceğini bildirdi.

Ameliyat sonrası hastayı ziyaret edenler arasında ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ Başhekimi Doç. Dr. Pınar Mutlu, Doç. Dr. Mehmet Aksüt ve Prof. Dr. Gündüz Yümün yer aldı; yetkililer geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uzmanların değerlendirmesi:

ÇOMÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Aksüt, vakayı kronolojik olarak anlatarak, "Hastamız cuma günü saat altı sıralarında Biga Devlet Hastanesi’ne baş dönmesi, ciddi bir göğüs ve sırt ağrısıyla başvuruyor... Biz de hastamızı kabul ettik. Gece saatlerinde hastamızı ameliyata alarak hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın durumu iyi, dün servise aldık. Birkaç gün daha hastamızı takip ettikten sonra taburcu edeceğiz" dedi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Gündüz Yümün, aort diseksiyonunda zamanın belirleyici olduğunu vurgulayarak, "Bu hastalıkta en önemli olan şey şu. Hastanın her geçen saatte en az yüzde 1 ihtimalle hayatını kaybetme durumu var. O yüzden bu hastalar daha önceden İstanbul ya da Bursa’ya büyük merkezlere sevk edilirken birçoğu yolda hayatını kaybetmekle karşı karşıya geliyordu. Şu anda bu hastamızla birlikte ameliyatımız burada yapılabiliyor" şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Pınar Mutlu ise operasyona imza atan ekibe teşekkür ederek, Türkiye genelinde sık yapılmayan bu tür ameliyatların Çanakkale'de gerçekleştirilmesinin kurum için gurur verici olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu da, son dönemde kadroya katılan uzmanların katkısıyla benzer yüksek riskli vakaların başarıyla yönetildiğini ifade etti.

Ameliyatı geçiren hasta Bedri Küçük, yaşadığı deneyimi, "Başarılı bir operasyon geçirdim. Doktorlarımdan Allah razı olsun. Beni ölümden döndürdüler. Yaşamak için bir imkan daha verdiler" sözleriyle özetledi.

ÇANAKKALE'DE AORT DİSEKSİYONU GEÇİREN BEDRİ KÜÇÜK, ÇOMÜ HASTANESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BAŞARILI OPERASYONLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU.