Dolar 50,0176 +0,07%
Euro 56,2320 +0,54%
Bist 11.216,06 +1,75%
Altın Gram 6.483,70 +2,32%
EUR/USD 1,1237 +0,40%
Brent Petrol 104,19 +0,57%
--°

Bilecik Belediyesi'nden lösemiye karşı ortak dayanışma çağrısı

Bilecik Belediyesi, Kasım meclisinde 'Turuncuyu fark edin, umudu birlikte büyütelim' çağrısıyla lösemili çocuk ve ailelerine destek verdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik Belediyesi'nden lösemiye karşı ortak dayanışma çağrısı

Bilecik Belediyesi'nden lösemiye yönelik dayanışma mesajı

Bilecik Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı yönetiminde yapıldı. Toplantıda lösemiyle mücadele eden çocuklar ve ailelerine destek amacıyla ortak bir açıklama yapıldı ve farkındalık çağrısı yükseltildi.

meclis toplantısı ve katılımcılar:

Başkan Subaşı, meclisin bugün önemli sayıda katılımcıyla gerçekleştiğini belirterek sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve basın mensuplarının toplantıda yer aldığını söyledi. Subaşı, toplantı kalabalığının fırsata çevrildiğini vurgulayarak, amaçlarının lösemiyle mücadele eden ve umudunu yitirmeyenlere katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. Başkanın sözlerinde, seslerini duyurmak isteyenlerin mesajlarının burada paylaşıldığına dikkat çekildi.

turuncu farkındalık ve çağrı:

Meclis üyesi İrem Şimşek Şencan tarafından okunan açıklamada, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Bilecik Belediyesi'nin lösemili çocukların yanında olduğu belirtildi. Açıklamada 'Turuncuyu fark edin, umudu birlikte büyütelim' mesajı öne çıkarıldı ve turuncunun umudu, dayanışmayı ve çocukların aydınlık yarınlarını simgelediğine inanıldığı ifade edildi.

Ayrıca meclis üyeleri farkındalığı artırmak için turuncu kurdeleler taktı ve tüm hemşeriler davet edilerek bu inisiyatifin bir parçası olmaları istendi. Belediye, yerel platformlarda dayanışmayı güçlendirmenin önemine vurgu yaparak toplumun desteğini talep etti.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNDEN LÖSEMİYLE MÜCADELE EDEN ÇOCUKLARA DESTEK

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNDEN LÖSEMİYLE MÜCADELE EDEN ÇOCUKLARA DESTEK

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şırnak’ta kadınların isteği gerçeğe dönüştü: mahalleye tandır evi
images

Menteşe'de sosyal yardıma çevrim içi erişim dönemi
images

Vakıf geleneğini yaşatan ikram Uşak'ta kadınlara ulaştı
images

Söğüt'te led dönüşümü nedeniyle planlı elektrik kesintileri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çüngüş’te yayladan Fırat kıyısına yürüyüş: tarih ve doğa iç içe

Kocabaş konağı deprem sonrası özgün dokusuna kavuşuyor

ergani'nin il olma umudu: halk ve siyaset heyecanlı

Gaziantep'te parkta öldürülen Mehmet Bulut davasında adliye süreci devam ediyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı