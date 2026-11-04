Bilecik Belediyesi'nden lösemiye karşı ortak dayanışma çağrısı

Bilecik Belediyesi'nden lösemiye yönelik dayanışma mesajı

Bilecik Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı yönetiminde yapıldı. Toplantıda lösemiyle mücadele eden çocuklar ve ailelerine destek amacıyla ortak bir açıklama yapıldı ve farkındalık çağrısı yükseltildi.

meclis toplantısı ve katılımcılar:

Başkan Subaşı, meclisin bugün önemli sayıda katılımcıyla gerçekleştiğini belirterek sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve basın mensuplarının toplantıda yer aldığını söyledi. Subaşı, toplantı kalabalığının fırsata çevrildiğini vurgulayarak, amaçlarının lösemiyle mücadele eden ve umudunu yitirmeyenlere katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. Başkanın sözlerinde, seslerini duyurmak isteyenlerin mesajlarının burada paylaşıldığına dikkat çekildi.

turuncu farkındalık ve çağrı:

Meclis üyesi İrem Şimşek Şencan tarafından okunan açıklamada, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Bilecik Belediyesi'nin lösemili çocukların yanında olduğu belirtildi. Açıklamada 'Turuncuyu fark edin, umudu birlikte büyütelim' mesajı öne çıkarıldı ve turuncunun umudu, dayanışmayı ve çocukların aydınlık yarınlarını simgelediğine inanıldığı ifade edildi.

Ayrıca meclis üyeleri farkındalığı artırmak için turuncu kurdeleler taktı ve tüm hemşeriler davet edilerek bu inisiyatifin bir parçası olmaları istendi. Belediye, yerel platformlarda dayanışmayı güçlendirmenin önemine vurgu yaparak toplumun desteğini talep etti.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNDEN LÖSEMİYLE MÜCADELE EDEN ÇOCUKLARA DESTEK