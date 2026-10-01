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Bilecik derbisinde kazanan çıkmadı, gruplarda çekişme sürüyor

U12 Gençler Ligi'nde ikinci hafta tamamlandı; A ve B gruplarında çekişme devam ediyor, bazı takımlar 2'de 2 yaptı ve derbi 0-0 bitti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bilecik derbisinde kazanan çıkmadı, gruplarda çekişme sürüyor

u12 gençler ligi ikinci hafta değerlendirmesi:

U12 Gençler Ligi'nde A ve B Grupları'nda ikinci hafta maçları geride kaldı. Her iki grupta da sert karşılaşmalar ve farklı skorlar görüldü. A Grubu'nda Söğütspor, B Grubu'nda ise 4 Eylülspor ve Vitraspor öne çıkan sonuçlar aldı. Bilecik derbisinde ise kazanan çıkmadı ve puanlar paylaşıldı.

a grubu sonuçları ve puan durumu:

İlk haftada Bozüyük Gücüspor, deplasmanda Demirköy 2018 Spor'u 7-0 yenerken; Söğütspor evinde Gölpazarıspor'u 5-0 mağlup etti. Bilecik Gençlerbirliği Spor ise Bozüyükspor'u 3-0 ile geçti. Pazaryerispor ilk haftayı BAY olarak geçirmişti.

Ligin ikinci haftasında Söğütspor, Pazaryerispor deplasmanından 4-0 galibiyetle dönerek ilk iki haftayı 6 puan ile tamamladı. Demirköy 2018 Spor, Bozüyükspor karşısında 3-0 kazanırken; Gölpazarıspor kendi sahasında Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 3-2 yenmeyi başardı. Bu sonuçlarla A Grubu'nda Söğütspor 6 puanla liderlik ederken, Bilecik Gençlerbirliği Spor, Bozüyük Gücüspor, Demirköy 2018 Spor ve Gölpazarıspor 3 puanla takip ediyor. Pazaryerispor ve Bozüyükspor henüz puanla tanışamadı.

b grubu derbisi ve liderlik mücadelesi:

B Grubu ilk haftasında 1299 Bilecikspor Kulübü Ertuğrulspor'u 3-0, Vitraspor Lefkebirlikspor'u 4-3, BFA Güneşspor'u 2-0, 4 Eylülspor ise Osmanelispor'u 6-1 ile geçti.

İkinci haftada Bilecik derbisinde 1299 Bilecikspor Kulübü ile BFA sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Lefkebirlikspor evinde Osmanelispor'a 1-0 yenilirken, 4 Eylülspor kendi evinde Güneşspor'u 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Ertuğrulspor ise evinde Vitraspor'a 3-0 yenildi.

Bu sonuçların ardından B Grubu'nda 4 Eylülspor ve Vitraspor ikişer galibiyetle 6 puan ile ilk sırayı paylaşırken, 1299 Bilecikspor Kulübü ve BFA beraberlik sayesinde 4 puanla onları takip etti. Osmanelispor 3 puanla beşinci sırada yer alıyor; Güneşspor, Lefkebirlikspor ve Ertuğrulspor ise henüz puanla tanışmadı.

haftanın programı:

Ligin 3'üncü haftasında A Grubu'nda 3 Ekim'de Bilecik Gençlerbirliği Spor - Pazaryerispor ve Demirköy 2018 Spor - Gölpazarıspor karşılaşmaları oynanacak; Söğütspor bu hafta BAY geçecek. Aynı gün B Grubu'nda Vitraspor - 1299 Bilecikspor Kulübü, Güneşspor - Lefkebirlikspor ve 4 Eylülspor - BFA maçları sahaya çıkacak.

U12 GENÇLER LİGİ&#039;NDE BİLECİK DERBİSİNDE KAZANINI ÇIKMADI

U12 GENÇLER LİGİ'NDE BİLECİK DERBİSİNDE KAZANINI ÇIKMADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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