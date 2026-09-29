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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine iç hastalıkları uzmanı Azel Subaşı atandı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan Uzm. Dr. Azel Subaşı, İç Hastalıkları Polikliniğinde göreve başlayarak hasta kabulüne başladı ve atamalar sürecek.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine iç hastalıkları uzmanı Azel Subaşı atandı

göreve başlama ve hizmet:

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki İç Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Azel Subaşı resmen göreve başlayarak hasta kabulüne başladı. Hastanenin yaptığı açıklamaya göre, Subaşı'nın katılımı polikliniğin hizmet kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Yeni atanan uzman doktorun görevine başlamasıyla birlikte, polikliniğin rutin muayene ve takip programlarında düzenlemeler yapılacağı belirtildi. Hastane yetkilileri, hasta yönlendirmelerinin mevcut kurallar doğrultusunda devam edeceğini vurguladı.

eksik polikliniklerde atama süreci:

Açıklamada ayrıca, hastanenin eksik görülen diğer polikliniklerdeki personel ihtiyacını gidermek amacıyla yeni atama süreçlerinin süreceği ifade edildi. Yetkililer, önceliğin hizmet sürekliliği ve hasta bakımının kalitesinin korunması olduğunu belirtti.

Hastane yönetimi, yeni atamalarla birlikte sağlık hizmetlerinin genişletilmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

UZM.DR. AZEL SUBAŞI HASTA KABULÜNE BAŞLADI

UZM.DR. AZEL SUBAŞI HASTA KABULÜNE BAŞLADI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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