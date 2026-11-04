Bilecik hastanesinde göz polikliniğine yeni atama: Op. Dr. Selma Beyatlı göreve başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni göz hekimi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan Op. Dr. Selma Beyatlı, hastanenin Göz Hastalıkları Polikliniği'nde göreve başlayarak hasta kabulüne başladı.

göreve başlama ve poliklinik hizmetleri:

Op. Dr. Selma Beyatlı göreve başladıktan itibaren polikliniğin rutin muayene ve tedavi hizmetlerine katıldı. Hastalar randevu sistemi üzerinden muayene olabilecek ve polikliniğin hizmet kapasitesi bu atamayla desteklenecek.

yönetimden açıklama:

Hastane yönetimi, göreve başlayan Op. Dr. Selma Beyatlı'na yeni görevinde başarılar dileyerek, eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceğini bildirdi.

OP. DR. SELMA BEYATLI HASTA KABULÜNE BAŞLADI