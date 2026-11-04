Dolar 50,0176 +0,07%
Euro 56,2320 +0,54%
Bist 11.216,06 +1,75%
Altın Gram 6.483,70 +2,32%
EUR/USD 1,1237 +0,40%
Brent Petrol 104,19 +0,57%
--°

Bilecik hastanesinde göz polikliniğine yeni atama: Op. Dr. Selma Beyatlı göreve başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Polikliniğine atanan Op. Dr. Selma Beyatlı hasta kabulüne başladı; atamalar sürecek.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Bilecik hastanesinde göz polikliniğine yeni atama: Op. Dr. Selma Beyatlı göreve başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni göz hekimi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atanan Op. Dr. Selma Beyatlı, hastanenin Göz Hastalıkları Polikliniği'nde göreve başlayarak hasta kabulüne başladı.

göreve başlama ve poliklinik hizmetleri:

Op. Dr. Selma Beyatlı göreve başladıktan itibaren polikliniğin rutin muayene ve tedavi hizmetlerine katıldı. Hastalar randevu sistemi üzerinden muayene olabilecek ve polikliniğin hizmet kapasitesi bu atamayla desteklenecek.

yönetimden açıklama:

Hastane yönetimi, göreve başlayan Op. Dr. Selma Beyatlı'na yeni görevinde başarılar dileyerek, eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceğini bildirdi.

OP. DR. SELMA BEYATLI HASTA KABULÜNE BAŞLADI

OP. DR. SELMA BEYATLI HASTA KABULÜNE BAŞLADI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Müftü Çelik engelsiz Kur’an kursunda tilavet eğitimini değerlendirdi
images

Sayıştay raporu Tatvan belediyesinde 62 tespit: personel, ihaleler ve su gelirle...
images

Birinci basamak yetkinliği hedeflendi: Bayburt'ta astım ve KOAH eğitimi
images

Çocukluk çağı lösemilerinde erken tanı ve düzenli tedavi başarıyı artırıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çüngüş’te yayladan Fırat kıyısına yürüyüş: tarih ve doğa iç içe

Kocabaş konağı deprem sonrası özgün dokusuna kavuşuyor

ergani'nin il olma umudu: halk ve siyaset heyecanlı

Gaziantep'te parkta öldürülen Mehmet Bulut davasında adliye süreci devam ediyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı