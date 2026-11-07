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Bilecik huzurevinde personel buluşması: görüşler dinlendi, emek takdir edildi

Nejat İlhan, Personel Buluşmaları kapsamında Bilecik Huzurevi çalışanlarıyla akşam yemeğinde buluştu; iletişim güçlendirilip personelin emeği takdir edildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik huzurevinde personel buluşması: görüşler dinlendi, emek takdir edildi

Bilecik huzurevinde personel buluşması

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Personel Buluşmaları kapsamında Bilecik Huzurevinde görev yapan personelle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Toplantının amacı:

Etkinlik, kurum içi iletişimi güçlendirmek, personelin motivasyonunu artırmak ve çalışanların emeklerini takdir etmek amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, gündelik hizmet süreçleri ve çalışma koşullarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

İl müdürünün değerlendirmesi:

İl Müdürü İlhan, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Kurumumuzun başarısında her bir personelimizin emeği ve katkısı çok kıymetli. Özellikle büyüklerimize en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden görev yapan çalışma arkadaşlarımızın gayreti takdire değer. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu buluşmalarla personelimizin görüşlerini dinlemeye ve emeklerini takdir etmeye devam edeceğiz"

Toplantı, karşılıklı sohbet ve değerlendirmelerin ardından sona erdi; personelin görüşlerinin düzenli olarak dinlenmesi ve emeklerinin takdir edilmesi hedefleniyor.

İL MÜDÜRÜ İLHAN HUZUREVİ PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ

İL MÜDÜRÜ İLHAN HUZUREVİ PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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