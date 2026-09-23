Dolar 48,8323 +0,06%
Euro 55,7988 -0,14%
Bist 13.285,42 +0,66%
Altın Gram 6.838,26 -0,48%
EUR/USD 1,1422 -0,27%
Brent Petrol 95,60 +0,20%
--°

Bilecik siyasetinde dayanışma: AK Parti teşkilatından Ülkü Ocakları başkanına nezaket ziyareti

AK Parti Bilecik teşkilatı, Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanı Bahadır Emirler'i yeni görevi nedeniyle ziyaret edip tebrik etti ve başarı diledi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bilecik siyasetinde dayanışma: AK Parti teşkilatından Ülkü Ocakları başkanına nezaket ziyareti

ziyaretin detayları:

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanlığı görevine atanan Bahadır Emirler'i il başkanlığında ziyaret etti. Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde heyet, Emirler'e yeni görevi dolayısıyla tebriklerini iletti.

Ziyaret, kısa ve resmi bir program çerçevesinde gerçekleşti; görüşmede karşılıklı iyi temenniler ve yerel düzeydeki iş birliği beklentileri konuşuldu. Heyetin temsili yetkileriyle katılması, ziyaretin teşkilat içi dayanışma ve protokol niteliğini ortaya koydu.

tarafların mesajları:

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ziyaret sırasında Emirler'e yönelik temennilerini dile getirdi. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, görevinin hayırlı ve güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyoruz sözleriyle tebriklerini iletti.

Emirler ve temsilci heyet, ziyaretin ardından memnuniyetlerini belirterek, gençlik ve sivil toplum ekseninde yapılacak çalışmalarda birbirleriyle uyumlu hareket etme niyetini vurguladılar.

yerel dinamikler ve iş birliğinin önemi:

Bu tür nezaket ziyaretleri, yerel siyaset ve sivil toplum aktörleri arasındaki iletişimi güçlendiriyor. Ülkü Ocakları ve AK Parti teşkilatları arasındaki yakın temas, özellikle gençlik politikaları ve yerel projelerde koordinasyon olanağı sağlayabilir. Ziyaret, yeni atanan il başkanının göreve hızlı bir şekilde entegre olmasının da işareti olarak değerlendirildi.

Sonuç olarak, Bilecik'teki bu görüşme hem protokol mahiyetinde bir kutlama hem de önümüzdeki dönemde birlikte hareket etme niyetinin somut bir göstergesi olarak kayda geçti.

AK PARTİ BİLECİK TEŞKİLATINDAN ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI EMİRLER’E ZİYARET

AK PARTİ BİLECİK TEŞKİLATINDAN ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI EMİRLER’E ZİYARET

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Burnham'dan BM kürsüsünde uyarı: iki devletli çözüm tehlikede, seyirci kalmayaca...
images

Çocukları dijital dünyada güvene alma çağrısı ve Gaziantep modelinin uluslararas...
images

Macron uyardı: gazze’deki hareketsizlik Fransa’nın güvenilirliğini sorgulatıyor
images

Bilecik'te teşkilat sahaya odaklandı: yürütme kurulu çalışma takvimini belirledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli'de kabul edilmeyen birliktelik iki kardeşin ölümüne yol açtı

Bozdoğan belediyesi tasarrufla hizmet üretiyor

Tepsi Minare bakıma giriyor: ziyaretler 23 eylül ile 2 ekim 2026 arasında durduruldu

Yabancı sanatçılar Osmancık’ın tarihle doğasını suluboyaya taşıdı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü