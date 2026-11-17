COP31'te Bilecik tanıtımı:

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı kapsamında, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Bilecik Belediyeler Birliği temsilcileri kentteki tarihi, kültürel ve doğal değerleri uluslararası katılımcılara aktardı. Başkan Tekin, konferans süresince bakanlar, belediye başkanları ve yabancı konuklarla gerçekleştirdiği görüşmelerde Bilecik'e davetlerde bulundu ve şehrin tanıtımına yönelik temaslar yürüttü.

Pazaryeri'nin yöresel değerleri:

Tekin, Pazaryeri ilçesinin özgün ürünlerini öne çıkararak yerel üretimin önemini vurguladı. Toplantılarda ilçenin simgeleri arasında gösterilen şerbetçiotu, boncuk fasulyesi, geleneksel boza ve helva gibi lezzetlerin tanıtımını yaptı; ayrıca bölgenin tarımsal üretim potansiyeli ve kültürel mirası hakkında bilgi verdi. Bu tanıtımlar, hem yerel ekonominin güçlendirilmesi hem de kültürel turizmin desteklenmesi amaçlarıyla yapıldı.

Sıfır Atık ve yerel yönetim rolü:

Programda ayrıca Bilecik Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi de katılımcılara sunuldu. Organizasyonda çevrenin korunması, atık azaltımı, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam pratikleri ele alındı; yerel yönetimlerin çevre çalışmaları ve uygulamadaki rolleri üzerinde duruldu. Başkan Tekin, bu alanlarda iş birlikleri geliştirmek için uluslararası aktörlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantıların sonuçları olarak Bilecik'in yerel değerleri ve çevre odaklı projeleri uluslararası platformda görünürlük kazandı. Gerçekleştirilen temaslar, kentin tanıtımına yeni iş birlikleri ve davetler getirmesi hedefiyle sürdürülebilir kalkınma ve kültürel paylaşım zemininde ilerledi.

ZEKİYE TEKİN COP31’TE BİLECİK’İN TANITIMI İÇİN TEMASLARDA BULUNDU