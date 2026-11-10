Bilecik'in ortak hafızası: 11 bin 500'ü aşkın belge dijitalde birikti

projenin iki yıllık birikimi:

Bilecik Kent Belleği Projesi kapsamında oluşturulan dijital arşiv, son iki yılda kent tarihine ilişkin önemli bir toplama dönüştü. Arşive yüklenen materyaller arasında fotoğraf, fotokart, efemera ve gazeteler yer alıyor ve sayı 11 bin 500'ün üzerinde olarak kayda geçti. Dijital platformun amacı, yerel belleği korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak.

36’ncı yayın kurulu toplantısında değerlendirilen koleksiyonlar:

Bilecik Kent Konseyi tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlenen 36’ncı Yayın Kurulu toplantısında, vatandaşlar tarafından aile sandıklarından çıkarılarak projeye ulaştırılan yeni koleksiyonlar masaya yatırıldı. Toplantıda geleneksel fotoğraflar, eski belgeler ve gazete kupürleri titizlikle incelendi ve arşive kazandırılması uygun bulunan örnekler sisteme eklendi.

vatandaş katkısı ve gelecek çağrısı:

Dijital arşivin ilk fotoğrafı 2 yıl önce bugün sisteme yüklenmiş olup, o tarihten itibaren biriken malzeme ile Bilecik’in sosyal ve kültürel yaşamına dair zengin bir görsel kayıt oluşturuldu. Proje yetkilileri, kent sakinlerini ellerindeki eski fotoğraf, belge ve koleksiyonları paylaşmaya davet ediyor; bu materyallerin korunması ve erişime açılması hedefleniyor.

Arşiv çalışmaları hem yerel tarihin görünür kılınmasına hem de araştırmacılar, öğrenciler ve meraklılar için kaynak sağlanmasına hizmet ediyor. Vatandaşların katkılarıyla büyüyen bu dijital belleğin, Bilecik’in hafızasını koruma ve yaygınlaştırma işlevi önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

BİLECİK KENT KONSEYİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA 36'NCI YAYIN KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.