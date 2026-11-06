Dolar 50,1526 +0,06%
Euro 56,0953 -0,14%
Bist 11.291,55 -0,37%
Altın Gram 6.583,28 -0,75%
EUR/USD 1,1179 -0,35%
Brent Petrol 96,78 -1,54%
--°

Bilecik'te 10 aylık asayiş raporu ve alınacak tedbirler değerlendirildi

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda Bilecik'te son 10 ayın asayiş çalışmaları değerlendirildi, yeni tedbirler ele alındı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te 10 aylık asayiş raporu ve alınacak tedbirler değerlendirildi

Bilecik'te 10 aylık asayiş çalışmaları masaya yatırıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen genel değerlendirme toplantısında kent genelinde son 10 ayda yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları ele alındı. Toplantıda, mevcut durumun analizi yapılarak güvenlik ve huzurun sürekliliğini sağlamaya yönelik adımlar tartışıldı.

toplantıya katılan birimler ve yöntem:

Toplantıya il emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri yüz yüze katılırken, ilçe emniyet müdürleri ve amirleri telekonferans yöntemiyle toplantıya dahil oldu. Bu katılım yapısı, saha ile merkez arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik bilgi alışverişine imkan sağladı.

görüşülen öncelikler ve koordinasyon:

Toplantıda; asayişin korunması, vatandaş güvenliğinin artırılması ve huzurun devamlılığının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü. Çalışmaların il genelinde etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi, mevcut durumun sürekli izlenmesi ve birimler arası iletişimin güçlendirilmesi öncelikler arasında yer aldı.

Değerlendirme toplantısı, saha uygulamalarının gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda eşgüdümün artırılmasını hedefleyen adımların planlanmasıyla sona erdi.

BİLECİK’TE 10 AYLIK ASAYİŞ ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

BİLECİK’TE 10 AYLIK ASAYİŞ ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Avcılar'da tartışma sokakta da şiddetlenince kadın ağır yaralandı
images

Cop31 Antalya'ya hazırlanırken: dev güvenlik düzeni ve ilk konuklar
images

Bakırköy başsavcılığı Adli Tıp Kurumu'ndan denizolgun dosyası için ek rapor iste...
images

Kayapınar'da meyveler yola saçıldı: Tofaş ile kamyonet çarpıştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bebeklerde göz tansiyonuna dikkat: iri göz ve ışığa hassasiyet göz ardı edilmemeli

Sinop Üniversitesi'nde organ bağışının önemi kampüste anlatıldı

Avcılar'da tartışma sokakta da şiddetlenince kadın ağır yaralandı

Cop31 Antalya'ya hazırlanırken: dev güvenlik düzeni ve ilk konuklar

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi