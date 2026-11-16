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Bilecik'te 3 aralık hazırlıkları şekilleniyor: kurumlar engelliler günü için iş birliği planladı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde kamu kurumları ve STK'lar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için etkinlik ve farkındalık planladı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te 3 aralık hazırlıkları şekilleniyor: kurumlar engelliler günü için iş birliği planladı

toplantı yapıldı:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Birimi tarafından düzenlenen toplantı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların planlanması amacıyla yapıldı. Toplantıya ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

gündem ve katılımcılar:

Toplantıda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yürütülecek etkinlikler, farkındalık çalışmaları ve kurumlar arasında kurulacak iş birliklerinin çerçevesi ele alındı. Katılımcılar, düzenlenecek çalışmalarda sorumlulukların paylaşılması, iletişim kanallarının güçlendirilmesi ve hedef kitleye ulaşma yöntemleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

il müdürünün değerlendirmesi:

Nejat İlhan toplantıya ilişkin olarak, "Engelli bireylerimizin hayatın her alanında karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak ve toplumsal farkındalığı artırmak hepimizin sorumluluğudur. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenleyeceğimiz etkinliklerle bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. İlhan, sürecin ortak çabayla ilerleyeceğini vurgulayarak kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Toplantı sonunda, ilerleyen günlerde yürütülecek faaliyetlerin takvimi ve görev dağılımının netleştirilmesi için çalışma grupları oluşturulacağı belirtildi. Çalışmaların önceliği, erişilebilirlik ve toplumsal farkındalığın artırılması olarak belirlendi.

BİLECİK&#039;TE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

BİLECİK'TE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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