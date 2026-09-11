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Bilecik'te 4 adreste operasyon: bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi

Bilecik jandarmasının KOM ve Söğüt ekipleri sabaha karşı düzenlediği operasyonda, M.O.'ya ait 4 iş yeri ve 1 araçta bin 288 paket makaron ele geçirildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te 4 adreste operasyon: bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi

operasyonun detayları:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı ekipleri, sabaha karşı 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan adli aramalarda, M.O.'ya ait olduğu tespit edilen 4 iş yeri ve 1 araçta inceleme yapıldı.

ele geçirilen malzeme ve gözaltı:

Aramalarda toplam bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.O. gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak adli tahkikata başlandı.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

BİLECİK&#039;TE BİN 288 PAKET DOLU MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

BİLECİK'TE BİN 288 PAKET DOLU MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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