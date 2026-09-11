Bilecik'te 4 adreste operasyon: bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi

operasyonun detayları:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı ekipleri, sabaha karşı 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan adli aramalarda, M.O.'ya ait olduğu tespit edilen 4 iş yeri ve 1 araçta inceleme yapıldı.

ele geçirilen malzeme ve gözaltı:

Aramalarda toplam bin 288 paket dolu makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında M.O. gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak adli tahkikata başlandı.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

BİLECİK'TE BİN 288 PAKET DOLU MAKARON ELE GEÇİRİLDİ