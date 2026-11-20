Kaza ve yaralananlar:

Kaza, saat 17.00 sıralarında Bilecik-Eskişehir karayolu Poyra mevkii Eskişehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.C. (57) idaresindeki 06 VIP 94 plakalı minibüs ile O.A. (42) yönetimindeki 16 AAY 44 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu minibüs sürücüsü M.C., otomobil sürücüsü O.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.A. (70) yaralandı. Aynı araçtaki Gülümser A. (60) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılardan minibüs sürücüsü M.C., sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülürken, diğer iki yaralı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yol durumu ve kurtarma çalışmaları:

Kazanın ardından karayolunun Eskişehir istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yolda ilerleyemeyen tır ve diğer araçların sürücüleri kontak kapatırken, bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda trafik ekibi, hem kaza noktasında hem de karşı şeritte geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme timinin çalışmaları tamamlandıktan sonra araçların yoldan kaldırılması için ekiplerin müdahaleleri sürdürülüyor.

Yetkililer, ulaşımın yeniden sağlanması için yürütülen yol açma çalışmalarına dikkat çekti ve bölgedeki sürücülerden alternatif güzergâh kullanmaları istendi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

BİLECİK'İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ, 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI TRAFİK KAZASI NEDENİYLE BİLECİK-ESKİŞEHİR KARAYOLUNUN ESKİŞEHİR İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI. BÖLGEDE KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞURKEN, SÜRÜCÜLER KONTAK KAPATTI.